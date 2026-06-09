मंगलुरु में करोड़ों का हनी-ट्रैप रैकेट बेनकाब! यूथ कांग्रेस पदाधिकारी समेत 2 गिरफ्तार

दक्षिण कन्नडा जिला पुलिस ने कथित हनी-ट्रैप और जबरन वसूली के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए यूथ कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी निज़ाम और उसके सहयोगी जितेश को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर पिछले करीब दो वर्षों में एक प्रमुख व्यापारी से ₹2.77 करोड़ की वसूली की. उर्वा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, जितेश ने वर्ष 2024 में व्यापारी को कथित रूप से हनी-ट्रैप में फंसाया और बाद में उसकी निजी तस्वीरों व वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसने व्यापारी के परिवार के सामने ये तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर शुरुआत में ₹35 लाख की मांग की थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि व्यापारी ने इस समस्या के समाधान के लिए यूथ कांग्रेस पदाधिकारी निज़ाम से संपर्क किया था. हालांकि, जांचकर्ताओं का आरोप है कि बाद में निज़ाम भी जितेश के साथ मिलकर इस कथित उगाही रैकेट का हिस्सा बन गया. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने मई 2024 में जितेश की कथित आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ी थी.

व्यापारी को जितेश के नाम से लिखा गया कथित सुसाइड नोट और उसके अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाकर विश्वास दिलाया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है. इसके आधार पर आरोपियों ने व्यापारी को धमकाया कि यदि उसने बड़ी रकम नहीं दी तो उसे एक गंभीर आपराधिक मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा

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शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी

अपनी प्रतिष्ठा और कानूनी कार्रवाई के डर से व्यापारी कथित रूप से 2024 से 2026 के बीच आरोपियों को लगातार रकम देता रहा. पुलिस के अनुसार, इस दौरान कुल वसूली की राशि ₹2.77 करोड़ तक पहुंच गई. मामले का खुलासा जून 2026 में तब हुआ जब व्यापारी ने मंगलुरु में जितेश को जीवित देखा, जबकि उसे विश्वास दिलाया गया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है. इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने निज़ाम और जितेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

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