हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला

'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी कानून (ART-एक्ट 2021) के तहत शर्तों को पूरा करती है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं रोका जा सकता. वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की उम्र तय सीमा से ज्यादा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

2014 में शादी के बाद से इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे, एक कपल को IVF कराने की कानूनी मंजूरी मिल गई. कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी कानून (ART-एक्ट 2021) के तहत शर्तों को पूरा करती है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं रोका जा सकता. वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसके पति की उम्र तय सीमा से ज्यादा है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक कपल ने हाईकोर्ट का दरवाजा इस वजह से खटखटाया, क्योंकि उन्हें संतान चाहिए थी. इसके लिए उन्होंने 2021 एक्ट ART यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत इलाज कराने की अनुमति मांगी. कपल बैंक स्पर्म और ओवम को लेकर गर्भधारण चाहता है.

कोर्ट ने आदेश में मंजूरी देते हुए कहा है कि महिला ही गर्भधारण करती है. वह फिजिक्ल रूप से फिट हैं. इस वजह से उन्होंने ART एक्ट के तहत लाभ मिलना चाहिए. 

जस्टिस कृष्ण राव ने स्पष्ट किया कि पति की ज्यादा उम्र किसी भी तरह से पत्नी के संतान पैदा करने के अधिकार को वंचित नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह फैसला 24 जून को सुनाया था. 

बचा कौन रहा था? 3 महीने पहले ही चढ़ावा चोरी का चल गया था पता! राम मंदिर ट्रस्ट ने फिर भी कर दी गलती

कपल के वकील ने क्या कहा है? 
कपल के वकील स्वप्नद्वीप रॉय हैं. उन्होंने बताया कि फीट होने के बाद भी हॉस्पिटल ने IVF करने से मना कर दिया. इस जोड़े में पति की उम्र 57 साल है. एक्ट के तहत पुरुष की उम्र 55 मान्य है. महिला की 50 साल मान्य है. 

वहीं, राज्य की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यह जोड़ा योग्य नहीं था. महिला की उम्र 49 साल है. पति की उम्र 57 साल है. यानी ART एक्ट की  21(g)(ii) के तहत IVF के लिए तय उम्र से ज्यादा है. इधर, कोर्ट ने अपने फैसले में जोर देकर कहा है कि IVF प्रक्रिया में पुरुष महिला का गर्भधारण में सहयोगी होता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती. बच्चे को जन्म महिला देती है.

यानी कोर्ट ने यह फैसले इसलिए सुनाया कि महिला की उम्र 49 साल है, जो कानून के तहत अधिकार देती है. कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में व्यक्तिगत अधिकार पर जोर दिया है.  

Explained: क्या पिता आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में शामिल होंगे मुज्तबा खामेनेई? 4 महीने से कहां 'गायब', किसके हाथों में ईरान?

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Single Partner IVF Eligibility Shyamoli Saha Vs State Of West Bengal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला
'संतान महिला देती है, पुरुष सिर्फ सहयोगी..', IVF की मंजूरी देते हुए कोलकाता HC ने सुनाया अहम फैसला
इंडिया
1994 बैच के सीनियर IPS अमित कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नए SPG चीफ
1994 बैच के सीनियर IPS अमित कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए नए SPG चीफ
इंडिया
केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की चली 4 घंटे मैराथन बैठक, जानें सभी विभागों के साथ क्या हुई चर्चा
केंद्रीय सचिवों के साथ पीएम मोदी की चली 4 घंटे मैराथन बैठक, जानें सभी विभागों के साथ क्या हुई चर्चा
इंडिया
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर कांग्रेस ने कह दी ऐसी बात, BJP को घेरा
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
Embed widget