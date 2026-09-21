हैदराबाद में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, भाई ने की न्याय की मांग

हैदराबाद के पुराने शहर में 42 साल के एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मोहम्मद मुकर्रम के तौर पर हुई है. पीड़ित के भाई का आरोप है कि लोगों के एक समूह ने, जिसमें से एक ने खुद को मीडियाकर्मी बताया, उसके भाई की पिटाई की.

उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और बाद में चोटों के कारण उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पीड़ित के परिवार ने इस अपराध के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के पार्षद भाई ने की जांच की मांग

मृतक के भाई और बहादुरपुरा के पार्षद मोहम्मद मुबीन ने अस्पताल में मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली. मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने हैदराबाद में हिंसा और हत्या की बढ़ती घटनाओं पर गहरा दुख जताया. उन्होंने तेलंगाना सरकार और पुलिस से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सजा दिलाने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए.

पुलिस कर रही सभी पहलुओं से जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. वे इस भयानक अपराध की वजह को समझने के लिए मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

पुलिस आरोपियों की पहचान और हत्या के कारण की पुष्टि कर रही है. इस बीच, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है.

इस घटना से शहर में काफी हंगामा मच गया है. इस साल की शुरुआत से पुराने शहर इलाके में कई हत्याएं और एनकाउंटर हुए हैं. इलाके के निवासियों ने पुलिस से इलाके में गश्त तेज करने और असामाजिक तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे विस्तृत जांच करेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे.

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