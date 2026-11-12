तंगमार्ग से 2 हैंड ग्रेनेड समेत एक शख्स गिरफ्तार, J&K पुलिस और BSF-CRPF का ज्वाइंट एक्शन

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में तंगमार्ग के बादेरकोट वन क्षेत्र में, सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान एक स्थानीय निवासी को गिरफ्तार किया और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए. इस कार्रवाई से एक संभावित सुरक्षा खतरे को टाल दिया गया.

पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि बारामूला पुलिस ने CICT Ftr BSF (112/06 बटालियन), 2RR और CRPF 176 बटालियन के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया. इस दौरान, बादेरकोट वन क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसकी पहचान तंगमार्ग के बादेरकोट निवासी गुलाम जीलानी रेशी के रूप में हुई है.

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पुलिस ने बरामद किया हेंड ग्रेनेड

उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया. बाद में, उसकी निशानदेही पर जंगल से एक और छिपाकर रखा गया ग्रेनेड भी बरामद किया गया. पुलिस ने तंगमार्ग थाने में FIR दर्ज कर ली है. बरामद किए गए विस्फोटकों का स्रोत क्या था, उनका इस्तेमाल किसलिए किया जाना था और इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है, इन सब पहलुओं की जांच की जा रही है.

पुलिस की जांच जारी

बारामूला पुलिस ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है. साथ ही, इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल और प्रयासों की सराहना की है. पुलिस ने कहा कि जांच में बरामदगी से जुड़ी परिस्थितियों और इसमें अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की पड़ताल की जाएगी.

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