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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सत्ता गई इसलिए ममता बनर्जी ने नहीं मनाया भाई-फोटा!' दिलीप घोष का सियासी हमला

'सत्ता गई इसलिए ममता बनर्जी ने नहीं मनाया भाई-फोटा!' दिलीप घोष का सियासी हमला

ममता बनर्जी के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर पारंपरिक भाई-फोटा में शामिल न होने पर बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "आज वे सत्ता से बाहर हैं. इसलिए, कोई 'भाई फोटा' उत्सव नहीं हो रहा है."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 11 Nov 2026 08:56 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में पंचायती मामलों और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने ममता के दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर पारंपरिक 'भाई फोटो' या 'भाई दूज' उत्सव में शामिल न होने की तीखी आलोचना की. 

वार्षिक उत्सव को रद्द करने के पीछे आधिकारिक कारण यह बताया गया है कि ममता बनर्जी राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई सरकार के तहत तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित अत्याचार, उत्पीड़न और अंधाधुंध गिरफ्तारियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराना चाहती हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष घोष ने इसका एक अलग ही मतलब निकाला है. उनका दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को पता था कि उनके कई पुराने करीबी सहयोगी, जो इस मौके पर अक्सर उनके आवास पर आते थे, वे इस साल नहीं आएंगे.

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सत्ता से बाहर, इसलिए कोई 'भाई फोटा' उत्सव नहीं

घोष ने कहा, पहले, 'भाई फोटा' के दिन सभी लोग उनके आवास पर उमड़ पड़ते थे. वे वहां ममता बनर्जी से बड़ी बहन जैसा स्नेह पाने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्ता और अधिकार के करीब रहने के लिए आते थे, जो उनके पास मुख्यमंत्री रहते हुए थी. आज वे सत्ता से बाहर हैं. इसलिए, कोई 'भाई फोटा' उत्सव नहीं हो रहा है. उन्हें पता है कि जो लोग पिछले सालों में उनके आवास पर आते थे, वे इस बार नहीं आएंगे. 

तृणमूल में संकट की स्थिति

तृणमूल कांग्रेस के भीतर मौजूदा राजनीतिक हालात घोष की बातों को कुछ हद तक सही साबित करते दिखते हैं. ममता बनर्जी के आवास पर अक्सर जाने वाले कई प्रमुख नेता अब पार्टी के बागी, ​​लेकिन बहुमत वाले गुट के साथ जुड़ गए हैं, जिसका नेतृत्व विपक्ष के नेता ऋतब्रत कर रहे हैं. इनमें पूर्व के कद्दावर मंत्री फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास भी शामिल हैं, जो पिछले साल तक कालीघाट में होने वाले वार्षिक 'भाई फोटा' समारोह का अहम हिस्सा हुआ करते थे.

इस उत्सव में अक्सर दिखने वाले एक और जाने-पहचाने चेहरे, गायक से राजनेता बने पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें यूनेस्को से जुड़े दुर्गा पूजा पास के कथित फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया गया था.राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बोस भी न्यायिक हिरासत में हैं. उन पर नगर पालिकाओं में भर्ती के लिए करोड़ों रुपए के लेन-देन वाले घोटाले में शामिल होने का आरोप है.इन नेताओं की गैर-मौजूदगी और विधानसभा चुनाव में हार के बाद हुए राजनीतिक बदलावों ने ममता बनर्जी के करीबी लोगों के दायरे को पूरी तरह बदल दिया है.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 11 Nov 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE DILIP GHOSH
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