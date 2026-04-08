भवानीपुर से फिर मैदान में ममता, नामांकन के लिए हुईं रवाना, सियासत हुई तेज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गई हैं. भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह उनका पारंपरिक क्षेत्र रहा है. हर बार की तरह इस बार भी वह इसी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं.

नामांकन दाखिल करने के लिए उनके रवाना होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इस मौके पर पार्टी के कई नेता और समर्थक भी उनके साथ नजर आ सकते हैं. इस चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और सभी की नजरें अब भवानीपुर सीट पर टिकी हुई हैं.

बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से मुकाबला

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर इस बार बड़ा और सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का सामना बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी से है. यह मुकाबला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर 2021 के नंदीग्राम चुनाव की टक्कर को फिर से दोहराने की कोशिश की है. उस समय भी दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था.

भवानीपुर विधानसभा सीट क्यों है महत्वपूर्ण?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर विधानसभा सीट से गहरा और पुराना संबंध रहा है. यह सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा मानी जाती है. हर चुनाव में इस सीट पर उनकी मजबूत पकड़ देखने को मिली है, जिससे यह सीट TMC (तृणमूल कांग्रेस) का गढ़ बन चुकी है. भवानीपुर कोलकाता का एक प्रमुख और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जहां शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है. इस इलाके में शिक्षा, व्यापार और मध्यम वर्ग की बड़ी भूमिका होती है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है. ममता बनर्जी ने यहां से कई बार जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता साबित की है.

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