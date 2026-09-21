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बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के नए चुनाव चिह्न के बीच में ‘एक फुटबॉल खिलाड़ी’ बना है, जिसके चारो तरफ ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ लिखा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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  • ममता गुट ने उपचुनाव पूर्व नया पार्टी लोगो जारी किया।
  • चुनाव आयोग ने पुराना नाम-सिंबल जब्त कर नए दिए।
  • नए लोगो में फुटबॉल खिलाड़ी का अंतरिम चुनाव चिह्न शामिल।

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पार्टी का नाम और सिंबल छीन जाने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को अपनी पार्टी का एक नया लोगो जारी किया है. इस नए लोगो में चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए अंतरिम चुनाव चिह्न, एक फुटबॉल खिलाड़ी, को बीच में दिखाया गया है.

पार्टी ने अपने नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों से इस लोगो का जमकर प्रचार करने को कहा है, क्योंकि पार्टी इस वक्त अपने पुराने और पारंपरिक चुनाव चिह्न ‘जोड़ा फुल’ को खो चुकी है और इस नए लोगो के जरिए अपनी पहचान फिर से बनाने की कोशिश कर रही है.

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ममता बनर्जी गुट वाले TMC के नए लोगो में क्या है खास?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के नए चुनाव चिह्न के बीच में ‘एक फुटबॉल खिलाड़ी’ बना है, जिसके चारो तरफ ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ लिखा है. इसके साथ ही, केशरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टी भी दोनों तरफ लगाए गए हैं. 

बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को दिया अंतरिम चुनाव चिह्न 

यह घटनाक्रम चुनाव आयोग (ECI) की तरफ से तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी पर कंट्रोल को लेकर दो गुटों में लगातार बढ़ते आंतरिक विवाद के बीच ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और रिजवर्ड ‘जोड़ा फुल और घास’ वाले चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने के कुछ दिनों के बाद सामने आया है.

दरअसल, चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर अगले महीने 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी की दोनों गुटों- ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी गुट- को अलग-अलग अंतरिम पहचान दी है.

चुनाव आयोग ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और एक फुटबॉल खिलाड़ी का सिंबल दिया था, जबकि उनके विरोधी अरुप रॉय के गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम दिया गया और चुनाव चिह्न में लिफाफा आवंटित किया गया. 

यह भी पढ़ेंः मसूद पेजेश्कियान की ट्रंप से होगी भेंट? US राष्ट्रपति ने क्या दिया संकेत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 21 Sep 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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