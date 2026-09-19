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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, रेजीनगर के उम्मीदवार ने नाम लिया वापस

ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, रेजीनगर के उम्मीदवार ने नाम लिया वापस

ममता बनर्जी को उपचुनाव से ठीक पहले एक और बड़ा झटका लगा है. रेजीनगर के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 19 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे वाली तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है. नंदीग्राम के बाद अब रेजीनगर सीट के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया है. इससे पहले संचिता प्रधान डे ने नाम वापस लिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात भी की थी. अब ममता खेमे का तनाव फिर से बढ़ गया है.

'आईएएनएस' की रिपोर्ट के मुताबिक, रेजीनगर सीट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने वापस ले लिया है, लेकिन इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है. ममता ने नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन इसी के ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे. 

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उपचुनाव से बाहर हुई ममता की टीएमसी

ममता की तृणमूल कांग्रेस उपचुनाव से बाहर हो गई है. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर घोषित की थी. इसी आखिरी दिन रबीउल आलम चौधरी ने रेजीनगर से अपना नाम वापस ले लिया है. 

नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख समाप्त होने के साथ नंदीग्राम और रेजीनगर से टीएमसी (ममता गुट) की चुनौती खत्म हो गई है. पश्चिम बंगाल विधानसभा की इन दो सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं.

कांग्रेस की ओर से कौन लड़ेगा चुनाव

कांग्रेस की ओर से मोहम्मद अब्दुल्लाहिल रेजीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मिलन प्रधान को नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया गया है. सीपीएम ने रेजीनगर से एडवोकेट सईद असद अली को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआई ने नंदीग्राम से शांति गोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है.

भाजपा ने किसे बनाया उम्मीदवार

भाजपा ने नंदीग्राम से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हासी रानी रथ को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. वहीं, रेजीनगर से भाजपा ने शंखारव सरकार को टिकट दिया है.

यह भी पढ़ें : ट्रंप के नए बिल का किन देशों पर असर, भारत कितना होगा प्रभावित, जानें सब-कुछ

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 19 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
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