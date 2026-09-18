सिंबल फ्रीज होने के बाद ममता-राहुल की फोन पर बात, दीदी बोली- हम एक...

टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार रात कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की. ये बातचीत ऐसे समय हुई, जब चुनाव आयोग ने टीएमसी के चुनाव चिह्न और पार्टी नाम को फ्रीज करने के बाद दोनों गुटों से नए नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प मांगे हैं.

राहुल-ममता की फोन पर बात

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, "हम साथ हैं और हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है."

दोनों नेताओं के बीच विपक्षी एकता, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई. ममता बनर्जी और राहुल गांधी की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं.

ममता कैंडिडेट का नामांकन वापस

दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की गुटीय लड़ाई के बीच नंदीग्राम उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया. नामांकन वापसी की अंतिम तारीख में एक दिन बाकी रहने के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है. यह घटनाक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को नया पार्टी नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाने के कुछ घंटे बाद हुआ.

पेशे से शिक्षिक प्रधान डे को ममता खेमे ने नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया था. शुक्रवार दोपहर अपने पति सत्यजीत के साथ वह राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ पहुंचीं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. इसके बाद प्रधान डे ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे नंदीग्राम उपचुनाव में ममता खेमे वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है.

राहुल बोले- लड़ाई सिर्फ ममता की नहीं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने का मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हर उस राजनीतिक दल और मतदाता की है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव चाहता है. उन्होंने ये दावा भी किया, ‘‘वोट चोरी. सरकार चोरी. अब पार्टी चोरी, ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं.’’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह लड़ाई सिर्फ़ ममता बनर्जी जी की नहीं है. ये हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है.’’उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग मिलकर राजनीतिक दलों को तोड़ने तथा उनके चुनाव चिह्न छीनने का काम कर रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘पहले शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अब तृणमूल कांग्रेस. हर बार एक ही पैटर्न - भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं. फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है.’’