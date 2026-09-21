TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की ओर से इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की मांग की. चुनाव आयोग ने हाल ही में विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई है.

सिब्बल बोले- चुनाव के बीच पार्टी का चिन्ह फ्रीज किया गया

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान चुनाव आयोग के फैसले की ओर दिलाते हुए कहा कि चुनाव के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. मामले पर चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगेगा, तब दोनों पक्षों के पास अपनी बात रखने का अवसर होगा. कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई करेगा.

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