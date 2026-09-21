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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'

TMC का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने पर SC पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- 'हम सुनवाई करेंगे'

तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की ओर से इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की मांग की. चुनाव आयोग ने हाल ही में विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और उसके पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई है.

सिब्बल बोले- चुनाव के बीच पार्टी का चिन्ह फ्रीज किया गया

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सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान चुनाव आयोग के फैसले की ओर दिलाते हुए कहा कि चुनाव के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. मामले पर चीफ जस्टिस ने जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगेगा, तब दोनों पक्षों के पास अपनी बात रखने का अवसर होगा. कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई करेगा.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 11:00 AM (IST)
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