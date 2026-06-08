ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की हार के बाद लगातार झटके मिल रहे हैं. पहले टीएमसी के विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष रितब्रता बनर्जी को बनवा लिया और अब टीएमसी के सांसद भी बागी हो सकते हैं. इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बीच खबर है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने सीक्रेट मीटिंग की है. इनके सांसदों के नाम भी सामने आ गए हैं.

टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में एक गुप्त बैठक की. इनमें प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय और जगदीश बसुनिया समेत कई नेता शामिल हैं. इस बैठक में सांसदों ने आगे की रणनीति बनाई. टीएमसी सांसदों की योजना है कि वे या तो स्पीकर के दिल्ली लौटने पर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे या 20 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ स्पीकर से मिलेंगे.

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