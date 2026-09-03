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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी का अल्टीमेटम, '...तो BJP नेताओं के घरों पर धरना देंगे'

ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, '...तो BJP नेताओं के घरों पर धरना देंगे'

टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने कोलकाता पुलिस को विश्वास में लेकर हमारे दस्तावेज और उपकरण लूट लिए, हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 03 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर TMC के खिलाफ अत्याचार नहीं रुके, तो हम नई दिल्ली में BJP नेताओं के घरों के बाहर धरना देंगे. हम कोलकाता में हमारे पार्टी कार्यालय में की गई तोड़फोड़ की निंदा करते हैं.

टीएमसी की अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने कोलकाता पुलिस को विश्वास में लेकर हमारे दस्तावेज और उपकरण लूट लिए, हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की. यदि कोलकाता में कानून-व्यवस्था का यह हाल है, तो जरा सोचिए कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी. 

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने से रोका जा रहा है. मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाने देंगे. 

अभिषेक बनर्जी ने शेयर किया वीडियो

बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के समर्थन वाले हथियारबंद लोगों ने गुरुवार तड़के कोलकाता में पार्टी के कैमक स्ट्रीट कार्यालय में तोड़फोड़ की. 

उन्होंने ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज साझा किया, जिसमें मास्क और हेलमेट पहने कई लोग टेलीविजन सेट और प्रिंटर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाते हुए परिसर से बाहर निकलते दिख रहे हैं. 

ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले हुए SIR के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि SIR से नाम हटाने, जनता को वंचित करने और डराने-धमकाने, EVM में गड़बड़ी, वोटों की गिनती में धांधली और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की गई. BJP शासन में बंगाल का अस्तित्व ही धूल में मिल रहा है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 03 Sep 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee BJP
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