बंगाल: पुस्तकालयों से हटेंगी ममता की किताबें? 'एपांग ओपांग झपांग' पर बोले CM शुभेंदु के मंत्री

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा और लाइब्रेरियों में रखी जाने वाली किताबों को लेकर इन दिनों एक नया घटनाक्रम सामने आया है. दरअसल, राज्य के पुस्तकालय मंत्री गौरीशंकर घोष ने लाइब्रेरियों में रखी जाने वाली किताबों को लेकर बड़ा आदेश दिया है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त लाइब्रेरियों में सिर्फ वह किताबें रखी जाएंगी, जिनसे पढ़ने वालों का ज्ञान में बढ़ोत्तरी हो और वे राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक बनें.

इस घटनाक्रम में हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य के मंत्री के आदेश के बाद इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई कविताओं और रचनाओं को भी हटाने का जिक्र किया जा रहा है. इस जद में ममता बनर्जी की कविता एपांग ओपांग झपांग भी शामिल हो गई है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि शुभेंदु सरकार में मंत्री ने कहा कि पुस्तकालयों से ऐसी सभी किताबों को हटाया जाएगा, जिनसे पढ़ने वालों, खासकर जो बच्चों के बौद्धिक विकास में किस भी तरह से सहायक नहीं है.

जिनसे ज्ञान में वृद्धि न हो, ऐसी किताबों की जरूरत नहीं- मंत्री

इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बंगाल सरकार में मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा कि लोग लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके. इसलिए यह जरूरी है कि लाइब्रेरियों में ऐसी किताबें मौजूद हों, जो पाठक के ज्ञान में बढ़ोत्तरी करें और खासकर बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक भी बने. उन्होंने कहा कि एपांग ओपांग झंपाग जैसी किताबों को लाइब्रेरियों से हटाया जाएगा.

वहीं, जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या राज्य भर की लाइब्रेरियों में पूर्व सीएम की लिखी किताबों को जगह नहीं मिलेगी, इस पर शुभेंदु सरकार के मंत्री ने कहा कि जिन किताबों से बच्चों के मन, व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास न हो, उन किताबों के पुस्कालयों में रहने से क्या फायदा, उन्हें लाइब्रेरियों में रखकर वहां की जगह खराब नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी जगह लाइब्रेरियों में रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और स्वामी विवेकानंद की रचनाओं के साथ-साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसी ऐतिहासिक विभूतियों की जीवनियों को स्थान दिया जाएगा.

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