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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरे ये क्या? TMC के 20 सांसदों ने जिस पार्टी में विलय का किया दावा, उसके मुखिया का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'हमें तो...'

अरे ये क्या? TMC के 20 सांसदों ने जिस पार्टी में विलय का किया दावा, उसके मुखिया का चौंकाने वाला बयान, बोले- 'हमें तो...'

Bengal TMC Turmoil: शांतनु दे ने कहा, 'ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं, उन लोगों से मालूम हुआ मुझे. कल शाम को मालूम हुआ.'

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 15 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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TMC के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का दावा किया, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अलग पहचान की मांग भी कर दी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिस पार्टी में विलय का दावा किया गया, उसके संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन सचिव शांतनु दे ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मिली. उन्होंने साफ कहा, 'ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स से मालूम हुआ. अभी बातचीत नहीं किए मगर मैं वेलकम करता हूं. बातचीत करने के लिए.'

विलय की जानकारी सोशल मीडिया से मिली

शांतनु दे ने कहा, 'ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं, उन लोगों से मालूम हुआ मुझे. कल शाम को मालूम हुआ.'

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक उनकी इन सांसदों से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वे बातचीत के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा,  'मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा, तो क्यों ना खुश होंगे? मगर उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा. प्रॉपर तरीका तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मान के चलेंगे सब.'

ये भी पढ़ें: राज्यसभा में बदल जाएगा नंबर गेम, ममता की पार्टी टूटने के चलते NDA को बड़ा फायदा, जानें कौन किसके साथ

TMC सांसदों से कोई बातचीत नहीं

शांतनु दे के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष शिवली गुंडू ने इस फैसले को लेकर उनसे अब तक कोई चर्चा नहीं की है. उन्होंने कहा, 'अभी तक तो मुझे फोन नहीं किया. पर मैं सोचता हूं मुझे भी फोन करेंगे, करना चाहिए. ये तो उनका ड्यूटी है.'

इस राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू NDA को लेकर NCPI का रुख है. शांतनु दे ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा, 'बीजेपी का व्यूज तो सही है और जिस दिन से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब से भारत का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग हो रहा है. काम ही कुछ अलग हो रहा है. उसके लिए उनको हम सपोर्ट करते हैं. दिल से सपोर्ट करते हैं. '

सिर्फ 3 साल पुरानी पार्टी में विलय का दावा

2023 में पंजीकृत NCPI अभी तक राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अज्ञात रही है. पार्टी का पंजीकृत कार्यालय हावड़ा के संकरैल क्षेत्र में स्थित है, जबकि संगठन ने त्रिपुरा में भी राजनीतिक गतिविधियां चलाई हैं. खुद शांतनु दे स्वीकार करते हैं कि संसाधनों और वित्तीय कठिनाइयों के कारण पार्टी का विस्तार सीमित रहा है.

इसी बीच हावड़ा स्थित NCPI कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती भी चर्चा का विषय बनी हुई है. पार्टी नेतृत्व जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 20 सांसदों का यह दावा कानूनी और संवैधानिक कसौटी पर टिक पाएगा, या फिर यह बंगाल की राजनीति में दबाव बनाने की एक नई रणनीति साबित होगी. फिलहाल बंगाल से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में इसी मुद्दे की चर्चा है.

ये भी पढ़ें: 'दिल में मदीना, आंख में काबा, इंशा अल्लाह समाजवादी पार्टी को...', TMC और अखिलेश पर जमकर बरसे ओवैसी

Published at : 15 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
NCPI West Bengal Politics India News TMC Crisis Rebel TMC MPs
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