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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश-ज्ञानेश यस पापा...' ममता बनर्जी ने कविता सुनाकर CEC-BJP पर साधा निशाना

'ज्ञानेश-ज्ञानेश यस पापा...' ममता बनर्जी ने कविता सुनाकर CEC-BJP पर साधा निशाना

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टिप्पणी करते हुए उन्हें वैनिश कुमार के नाम से संबोधित किया. उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा वोट काट दिए हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Nov 2026 04:24 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली के मंच से SIR और वोट चोरी को लेकर तीखा हमला किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एसआईआर की परिस्थितियों का शिकार हुआ है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी जिंदगी देंगे. हम लड़ेंगे. हम छोड़ेंगे नहीं. उन्होंने वहां पश्चिम बंगाल को लूट लिया, तो हम दिल्ली से लूट नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र को बचाएंगे, लोकतंत्र को वापस ले आएंगे.

उन्होंने कहा, ‘एसआईआर (SIR) का मतलब क्या है- स्पेशल इंटेनसिव रिलीफ टू ए पॉलिटिकल पार्टी लाइक BJP. उन्होंने (ज्ञानेश कुमार ने) क्या नहीं दिया. आप EVM को लूटा, लोकतंत्र को लूटा, संविधान को लूटा, अधिकार को लूटा, आपने हमारे चुनावी मतगणना को लूटा.’  

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CEC ज्ञानेश कुमार पर ममता बनर्जी का तीखा हमला

ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की रैली के मंच से अपना संबोधन देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार (Vanish Kumar) नाम से संबोधित किया. उन्होंने कहा, ‘वैनिश कुमार जी, आपने सिर्फ वोट वैनिश नहीं किया, सेंट्रली हाइजैकिंग करके पूरा काउंटिंग वैनिश किया है. हमारे बंगाल में से आपने 1 करोड़ से ज्यादा वोट को निकाल दिया. वोट के पहले हम हारे नहीं, हमें हराया गया. इसका बदला हम राजनीति से लेंगे, हम लोकतंत्र से लेंगे, हम लड़ेंगे.’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 01 Nov 2026 04:24 PM (IST)
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Ramlila Maidan Gyanesh Kumar MAMATA BANERJEE DELHI
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