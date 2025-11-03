हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'रात 12 बजे तक खेल रहीं थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज

'रात 12 बजे तक खेल रहीं थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज

भारत की महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत पर ममता बनर्जी के बधाई ट्वीट पर बीजेपी ने तंज कसा. बीजेपी ने कहा कि वे तो रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने तो कहा था रात 8 बजे घर लौटें.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 03 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार (02 नवंबर) को इतिहास रचते हुए पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन इस गौरवशाली जीत की चमक राजनीति के रंग में भी रंग गई. टीम इंडिया की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब महिला खिलाड़ियों को बधाई दी तो बीजेपी ने तुरंत उन पर तंज कस दिया. दरअसल, ममता बनर्जी के ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद बीजेपी ने उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए लिखा- “OMG, वे तो रात 12 बजे तक खेल रही थीं, लेकिन आपने तो कहा था कि लड़कियों को रात 8 बजे घर लौट जाना चाहिए!”

रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत पर ममता बनर्जी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा- “आज पूरा देश हमारी महिला टीम पर गर्व महसूस कर रहा है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस साहस और मजबूती से प्रदर्शन किया, वह आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगा.”

रात 12 बजे तक खेल रहीं थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

हालांकि, बीजेपी ने उनके इस ट्वीट को राजनीतिक मुद्दा बना दिया और पिछले महीने दिए गए ममता के विवादित बयान का हवाला दिया. दरअसल, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप केस पर ममता ने कहा था- “रात 12:30 बजे एक लड़की बाहर क्यों थी? खासकर बच्चियों को रात में बाहर नहीं रहना चाहिए. उन्हें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए.” इस बयान पर विपक्ष ने ममता पर विक्टिम ब्लेमिंग का आरोप लगाया था.

रात 12 बजे तक खेल रहीं थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज

सुकांत मजूमदार ने क्या कहा था?

केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था, “मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की नाकामी की जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं.” वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता को महिला जाति पर कलंक तक कह दिया था.

ये भी पढ़ें-

'हम हैं विश्व चैंपियन', भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बोलीं कंगना रनौत; नितिन गडकरी ने भी दी बधाई

Published at : 03 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee BJP ICC Women's World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
बॉलीवुड
अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ
अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
बॉलीवुड
अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ
अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ
इंडिया
ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
हेल्थ
दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी
दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी
जनरल नॉलेज
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget