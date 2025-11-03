भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार (02 नवंबर) को इतिहास रचते हुए पहली बार वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन इस गौरवशाली जीत की चमक राजनीति के रंग में भी रंग गई. टीम इंडिया की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब महिला खिलाड़ियों को बधाई दी तो बीजेपी ने तुरंत उन पर तंज कस दिया. दरअसल, ममता बनर्जी के ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद बीजेपी ने उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए लिखा- “OMG, वे तो रात 12 बजे तक खेल रही थीं, लेकिन आपने तो कहा था कि लड़कियों को रात 8 बजे घर लौट जाना चाहिए!”

रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया. इस ऐतिहासिक जीत पर ममता बनर्जी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा- “आज पूरा देश हमारी महिला टीम पर गर्व महसूस कर रहा है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस साहस और मजबूती से प्रदर्शन किया, वह आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेगा.”

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

हालांकि, बीजेपी ने उनके इस ट्वीट को राजनीतिक मुद्दा बना दिया और पिछले महीने दिए गए ममता के विवादित बयान का हवाला दिया. दरअसल, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज गैंगरेप केस पर ममता ने कहा था- “रात 12:30 बजे एक लड़की बाहर क्यों थी? खासकर बच्चियों को रात में बाहर नहीं रहना चाहिए. उन्हें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए.” इस बयान पर विपक्ष ने ममता पर विक्टिम ब्लेमिंग का आरोप लगाया था.

सुकांत मजूमदार ने क्या कहा था?

केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था, “मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की नाकामी की जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं.” वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता को महिला जाति पर कलंक तक कह दिया था.

