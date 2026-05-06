West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ममता बनर्जी भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हों, लेकिन उनके करीबी अधिकारियों और सलाहकारों ने चुनाव में टीएमसी की हार के तुरंत बाद अपने पद छोड़ने शुरू कर दिए. मंगलवार (5 मई) को कई अहम लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया. इनमें पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय, एचके द्विवेदी, मनोज पंत और अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार शामिल हैं. ये सभी ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त किए गए थे.

अभिरूप सरकार बोले- नैतिक तौर पर पद पर बने रहने का अधिकार नहीं

अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार ने बुधवार को हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि वे पश्चिम बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डब्ल्यूबीआईडीसी) और पश्चिम बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) के अध्यक्ष थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने मंगलवार को ही संबंधित विभागों के सचिवों को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

उन्होंने साफ कहा, “मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरी नियुक्ति राजनीतिक थी. मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नियुक्त किया था. अब जब वह चुनाव हार गई हैं, तो मेरे पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.” अभिरूप सरकार इससे पहले भी कई समितियों, आयोगों और निगमों में काम कर चुके हैं.

कौन हैं अलापन बंद्योपाध्याय

मई 2021 में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय को वापस बुलाने का आदेश दिया था. यह आदेश चक्रवात ‘यास’ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में उनके शामिल न होने के कारण जारी किया गया था. केंद्र ने राज्य सरकार से उन्हें कार्यमुक्त कर नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन ममता सरकार ने ऐसा नहीं किया. इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से इस आदेश को वापस लेने की अपील की. बाद में राज्य सरकार ने केंद्र को सूचित किया कि बंद्योपाध्याय सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वे दिल्ली में कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे. इसके बाद ममता ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तीन महीने के सेवा विस्तार का लाभ लेने के बजाय 31 मई 2021 को ही सेवानिवृत्ति चुन ली थी.

एचके द्विवेदी और मनोज पंत ने भी छोड़ा पद

अलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया. सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, अन्य कई पूर्व नौकरशाहों ने भी इस्तीफा दिया है. ये सभी पहले मुख्य सचिव रह चुके थे और बाद में ममता बनर्जी के सलाहकार बनाए गए थे. इनमें एचके द्विवेदी और मनोज पंत का नाम भी शामिल है. इसके अलावा राज्य के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग में मीडिया सलाहकार के रूप में काम कर रहे एक पूर्व पत्रकार ने भी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया.

ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार

ये सभी इस्तीफे ऐसे समय में आए हैं जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है. उनका दावा है कि उनकी पार्टी ने चुनाव जीता है, लेकिन वोटों की गिनती में चुनाव आयोग, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और बीजेपी ने मिलकर गड़बड़ी की है.

एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी दिया इस्तीफा

इस बीच राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. किशोर दत्ता दिसंबर 2023 से इस पद पर थे और इससे पहले 2017 से 2021 तक भी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं. गौरतलब है कि 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है. 294 सीटों में से बीजेपी ने 207 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी को सिर्फ 80 सीटों से संतोष करना पड़ा.