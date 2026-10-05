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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेन्दु बोले ममता की चोट झूठी, वकील ने अस्पतालों-स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस

शुभेन्दु बोले ममता की चोट झूठी, वकील ने अस्पतालों-स्वास्थ्य विभाग को भेजा नोटिस

ममता बनर्जी के वकील ने स्पष्टीकरण मांगा कि उनकी मुवक्किल के चिकित्सा रिकॉर्ड मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तक कैसे पहुंचे और बाद में उन्हें सार्वजनिक कैसे किया गया?

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 05 Oct 2026 06:40 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा उनकी 2021 चुनाव की चोट की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद, सरकार द्वारा संचालित SSKM अस्पताल और बांगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को सोमवार को कानूनी नोटिस भेजकर आरोप लगाया कि उनके चिकित्सा रिकॉर्ड उनकी अनुमति के बिना सार्वजनिक किए गए.

स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने यह जानकारी दी. बनर्जी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उनकी पूर्ववर्ती ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का झूठा दावा किया था.

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शुभेन्दु अधिकारी ने स्वास्थ्य जानकारी की थी सार्वजनिक

उन्होंने कुछ दिन पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एक दस्तावेज दिखाया था और दावा किया था कि यह बांगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के रेडियो डायग्नोसिस विभाग की 11 मार्च, 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें फ्रैक्चर का कोई प्रमाण नहीं मिला था.

अधिकारी ने कहा था कि राज्य सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के ‘‘झूठे दावों’’ की नई जांच शुरू करेगी. इसके बाद बनर्जी के वकील अरका नाग ने ईमेल के जरिए SSKM के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक तथा बांगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को नोटिस भेजा. .

नोटिस में 3 अक्टूबर को अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भले ही चिकित्सा रिकॉर्ड राज्य सरकार या किसी जांच एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किए हों, लेकिन इससे उन्हें सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं मिल जाती.

ममता बनर्जी के पैर में 2021 चुनाव के दौरान लगी थी चोट

नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्या रिपोर्ट किसी अदालत के आदेश के तहत सार्वजनिक की गईं और यदि ऐसा नहीं है, तो दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. नोटिस में यह स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि सार्वजनिक की गई रिपोर्ट मूल चिकित्सा रिकॉर्ड थीं या नहीं.

यह मामला 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई उस घटना से जुड़ा है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार बनर्जी को चुनाव प्रचार के दौरान बिरुलिया बाजार के पास चोट लगी थी. इसके बाद बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था और उनकी चोट की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई थी. तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद बनर्जी को पैदल चलते हुए देखा गया था.

Input By : PTI (भाषा)
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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 05 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE SUvendu Adhikari
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