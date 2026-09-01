'लाइट, कैमरा और कोई...' खरगे का पीएम मोदी के इंस्टा वीडियो पर तंज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. पीएम मोदी ने आज भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत होने पर देशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. खरगे ने कहा, आप कह रहे हैं कि देश GDP ग्रोथ का जश्न मना रहा है. हो सकता है कि आपके पास यह सुविधा हो, लेकिन आम आदमी के पास नहीं है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, लाइट्स, कैमरा और... कोई काम नहीं. इकोनॉमी के मामले में मोदी जी के PR (पब्लिसिटी) की कहानी कुछ ऐसी ही है. नरेंद्र मोदी जी आप ​​कह रहे हैं कि देश GDP ग्रोथ का जश्न मना रहा है. हो सकता है कि आपके पास यह सुविधा हो, लेकिन आम आदमी के पास नहीं है!

3 'U' के बोझ तले दबे हैं लोग

हमारे आम लोग 3 'U' के बोझ तले दबे हैं और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं! 3 'U' --> बेमिसाल बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेतहाशा असमानता! बेरोजगारी 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है. 40% युवा ग्रेजुएट बिना नौकरी के हैं. जुलाई 2026 में 15 से 29 साल की उम्र के हर 6 में से 1 युवा भारतीय बेरोजगार था. हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा टूट चुका है.

Lights. Camera and INACTION



This is the story of Modi ji's PR when it comes to the Economy.



.@narendramodi ji,



You are saying that the country is celebrating GDP Growth.



You may have that luxury, but the Aam Aadmi does NOT!



Our Common people are burdened by 3 'U's and YOU… — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 1, 2026

रिटेल महंगाई 19 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है. चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाना पकाने का तेल, चावल, दूध - रसोई की हर जरूरी चीज महंगी हो गई हैं. पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. मिडिल क्लास परिवार किसी तरह गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और गरीबों ने उम्मीद छोड़ दी है.

ब्रिटिश शासन से भी बदतर

असमानता ब्रिटिश शासन से भी बदतर है. भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास है. सबसे निचले 50% लोग सिर्फ़ 15% हिस्से पर गुजारा करते हैं, जो शर्मनाक है. आपकी सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में गरीबों से अमीरों की ओर संपत्ति का सबसे बड़ा ट्रांसफर किया है. बेहिसाब 'क्रोनी कैपिटलिज़्म' (खास दोस्तों को फायदा पहुंचाने वाला पूंजीवाद) ही आपकी एकमात्र आर्थिक नीति है. आपकी सरकार ने 2014 से अब तक 16 लाख करोड़ से ज़्यादा के कॉर्पोरेट लोन माफ किए हैं. और हाल ही में हैरान करने वाले एक उदाहरण में, 22,006 करोड़ के माने गए दावों के बदले लेनदारों को सिर्फ़ 6.5 करोड़ मिले, यानी 99.97% का नुकसान (हेयरकट) हुआ.

सोना न खरीदने की अपील करते हैं

देश ने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने एक खास दोस्त के लिए पर्सनल ट्रैवल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं! भारतीयों को सोना न खरीदने और विदेश यात्रा न करने की आपकी बार-बार की नसीहतें जमीनी हकीकत दिखाती हैं. सच तो यह है: लोगों से झूठ बोलने की आपकी काबिलियत के अलावा कुछ भी नहीं बदला है.

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