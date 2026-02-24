'रेडियो पर बात लेकिन संसद में डरते हैं मोदी...', मल्लिकार्जुन खरगे का PM पर निशाना

भोपाल में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने अमेरिका-भारत ट्रेड डील, किसानों की हालत, युवाओं की बेरोजगारी और लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि देश का स्वाभिमान कमजोर किया जा रहा है.

‘सरेंडर मोदी’ के नारे और ट्रेड डील पर हमला

खरगे ने मंच से ‘सरेंडर मोदी’ के नारे लगवाए. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश की मान-प्रतिष्ठा से समझौता किया गया. उनका आरोप था कि सरकार ने देश के स्वाभिमान को कमजोर किया है.

लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की बात

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री रेडियो पर बात करते हैं, लेकिन संसद में चर्चा से बचते हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार संसद में आकर खुलकर जवाब दे.

किसानों और खेती का मुद्दा

खरगे ने कहा कि भारत में लगभग 65 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिका में केवल 2-3 प्रतिशत लोग खेती करते हैं. उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों से छोटे किसानों को नुकसान हो रहा है और उन्हें उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा.

युवाओं और यूथ कांग्रेस का जिक्र

उन्होंने यूथ कांग्रेस की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा मजबूती से उठाया है. खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है.

RSS और आजादी की विरासत पर बयान

खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, जबकि आरएसएस से जुड़े लोग आजादी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी की विचारधारा पर चलती है और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता मौजूद हैं. सभा के अंत में खरगे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे डरें नहीं और मजबूती से संघर्ष करें. उन्होंने कहा कि देश और आजादी को मजबूत बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है.