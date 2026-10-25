केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में अपने चेलों को बैठाया हुआ है. वोट चोरी करा रहे हैं. इसी के आधार पर वो 30 साल तक सत्ता में बने रहने की बात करते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री शाह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी अगले 30 सालों तक सत्ता में नहीं आएंगे.

खरगे ने कहा कि 30 साल बाद कौन होगा, कौन नहीं? वे ऐसा सिर्फ एक वजह से कह रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए. शाह ऐसे बयान लोगों को भ्रमित करने के लिए देते हैं. जबतक उनके पास ये ईवीएम है. जबतक अहम पदों पर उनके वफादार लोग बैठे हैं, यही उनके दावों का आधार है. खरगे ने आगे कहा कि उनके अपने लोगों ने भी माना है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है.

अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में अपने चेलों को बैठाया हुआ है और वोट चोरी करा रहे हैं, इसी के आधार पर वो 30 साल तक सत्ता में बने रहने की बात करते हैं। 📍पटना, बिहार https://t.co/sAXPGjCjeq — Mallikarjun Kharge (@kharge) October 25, 2026

मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी पर भी विवादित टिप्पणी

इससे पहले रविवार को मल्लिकार्जुन खरगे पटना के बापू सभागार में कहा कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है. यह वोट चोरी वाली सरकार है. इस पर हंगामे की स्थिति बन गई. एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी कभी नहीं जाएगा. जिसपर मंच से खरगे ने कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा.

शाह ने कहा था- अगले 30 साल नहीं आएगी कांग्रेस

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीनति और उनके धरने प्रदर्शनों के कारण अगले 30 सालों तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है. साथ ही पटना में खरगे के बयान पर भी शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे मर्यादा को तार-तार करने वाला बयान करार दिया है.