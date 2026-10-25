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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह के बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार- '30 साल बाद कौन रहेगा...'

अमित शाह के बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे का पलटवार- '30 साल बाद कौन रहेगा...'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 30 साल वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Oct 2026 10:57 PM (IST)
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में अपने चेलों को बैठाया हुआ है. वोट चोरी करा रहे हैं. इसी के आधार पर वो 30 साल तक सत्ता में बने रहने की बात करते हैं. 

कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री शाह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी अगले 30 सालों तक सत्ता में नहीं आएंगे.

खरगे ने कहा कि 30 साल बाद कौन होगा, कौन नहीं? वे ऐसा सिर्फ एक वजह से कह रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए. शाह ऐसे बयान लोगों को भ्रमित करने के लिए देते हैं. जबतक उनके पास ये ईवीएम है. जबतक अहम पदों पर उनके वफादार लोग बैठे हैं, यही उनके दावों का आधार है. खरगे ने आगे कहा कि उनके अपने लोगों ने भी माना है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी पर भी विवादित टिप्पणी

इससे पहले रविवार को मल्लिकार्जुन खरगे पटना के बापू सभागार में कहा कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है. यह वोट चोरी वाली सरकार है. इस पर हंगामे की स्थिति बन गई. एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी कभी नहीं जाएगा. जिसपर मंच से खरगे ने कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा. 

शाह ने कहा था- अगले 30 साल नहीं आएगी कांग्रेस

दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीनति और उनके धरने प्रदर्शनों के कारण अगले 30 सालों तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है. साथ ही पटना में खरगे के बयान पर भी शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे मर्यादा को तार-तार करने वाला बयान करार दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 25 Oct 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge NARENDRA MODI AMIT SHAH
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