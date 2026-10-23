'चीन को क्लीन चिट...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछे 3 सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आईटीबीपी डीजी के बयान के बाद भारत-चीन तनाव को लेकर तीन सवाल किए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
कांग्रेस ने भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर हुए टकराव को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को कहा कि चीन को क्लीन चिट देना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देश को सच बताना चाहिए. खरगे ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से तीन सवाल भी किए हैं. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की बात की है.
खरगे ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए एक्स पर लिखा, 'चीन को क्लीन चिट देना बंद कीजिए. प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने सच सामने लाना चाहिए. उन्हें तीन सवालों के जवाब देने चाहिए.' कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े सवाल किए हैं.
उन्होंने कहा, 'आईटीबीपी के डीजी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना के साथ जारी झड़पों की पुष्टि की है, जो कि बेहद चिंताजनक है. डोकलाम और गलवान के बाद क्या एक और बार टकराव हुआ है? अगस्त में टैक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें आई थीं. फिर भी, वाचा-दमाई में कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बीत जाने के बाद भी टकराव जारी है. क्या भारत के गश्त (पेट्रोलिंग) करने के अधिकार से समझौता हुआ है? देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?'
Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
खरगे ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर क्या कहा
खरगे ने आर्थिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए पूछा, 'गलवान में भारतीय सेना के 20 वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान (वित्त वर्ष 2020-21) के बाद से चीनी आयात में 102% का उछाल आया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 155% बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है. क्या 'मेक इन इंडिया' अब 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना' बन गया है?'
गौरतलब है कि आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने हाल ही में बयान दिया कि भारत और चीन के बीच काफी वक्त से टकराव चल रहा है. भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फेसऑफ भी हुआ. उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है.
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