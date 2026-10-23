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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चीन को क्लीन चिट...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछे 3 सवाल

'चीन को क्लीन चिट...', अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछे 3 सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आईटीबीपी डीजी के बयान के बाद भारत-चीन तनाव को लेकर तीन सवाल किए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 23 Oct 2026 01:43 PM (IST)
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कांग्रेस ने भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर हुए टकराव को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार (23 अक्टूबर) को कहा कि चीन को क्लीन चिट देना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देश को सच बताना चाहिए. खरगे ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से तीन सवाल भी किए हैं. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की बात की है.

खरगे ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए एक्स पर लिखा, 'चीन को क्लीन चिट देना बंद कीजिए. प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने सच सामने लाना चाहिए. उन्हें तीन सवालों के जवाब देने चाहिए.' कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े सवाल किए हैं.

उन्होंने कहा, 'आईटीबीपी के डीजी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना के साथ जारी झड़पों की पुष्टि की है, जो कि बेहद चिंताजनक है. डोकलाम और गलवान के बाद क्या एक और बार टकराव हुआ है? अगस्त में टैक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें आई थीं. फिर भी, वाचा-दमाई में कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बीत जाने के बाद भी टकराव जारी है. क्या भारत के गश्त (पेट्रोलिंग) करने के अधिकार से समझौता हुआ है? देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?'

खरगे ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर क्या कहा

खरगे ने आर्थिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए पूछा, 'गलवान में भारतीय सेना के 20 वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान (वित्त वर्ष 2020-21) के बाद से चीनी आयात में 102% का उछाल आया है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 155% बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है. क्या 'मेक इन इंडिया' अब 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना' बन गया है?'

गौरतलब है कि आईटीबीपी के डीजी शत्रुजीत कपूर ने हाल ही में बयान दिया कि भारत और चीन के बीच काफी वक्त से टकराव चल रहा है. भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर फेसऑफ भी हुआ. उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है.

यह भी पढ़ें : ITBP डीजी का चीन वाला बयान सुन बोले अभिजीत दीपके- 'सुरक्षाबलों का इस्तेमाल दिल्ली में...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
PM Modi ITBP Breaking News Abp News INDIA CHINA : Mallikarjun Kharge
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