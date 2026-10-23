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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या फिर बन रही डोकलाम-गलवान जैसी चीन से टकराव की स्थिति? सरकार से विपक्ष का सवाल

क्या फिर बन रही डोकलाम-गलवान जैसी चीन से टकराव की स्थिति? सरकार से विपक्ष का सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार से पूछा है कि "क्या डोकलाम और गलवान के बाद एक और गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है?"

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 23 Oct 2026 05:49 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच तनाव की खबर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. खरगे ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस मामले पर संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए."

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के एक बयान का हवाला देते हुए सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने कहा है कि चीन से पारंपरिक युद्ध तरीकों से मुकाबला करने का दौर बीत चुका है, चीन अपने जवानों, हथियारों, वाहनों और सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण में निवेश कर रहा है.

खरगे ने ‘X’ पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाते हुए दावा किया कि चीन को अब और ‘‘क्लीन चिट’’ नहीं दी जानी चाहिए तथा प्रधानमंत्री को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

डोकलाम और गलवान के बाद फिर टकराव की स्थिति!

मल्लिकार्जुन खरगे ने ITBP के महानिदेशक द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ टकराव संबंधी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या डोकलाम और गलवान के बाद एक और गंभीर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है?  

खरगे ने कहा कि अगस्त में ताकसिंग के निकट चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं और वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी कथित टकराव जारी है. उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत की गश्त की पहुंच प्रभावित हुई है? ‘‘अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है. देश को इस बारे में अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?’’

चीन से बाढ़ रहा भारत का व्यापार

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद चीन से आयात में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है. खरगे का कहना था कि कांग्रेस को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही जरूरी है.  खरगे ने कहा, ‘‘विपक्ष पर हमला करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को संसद और देश को विश्वास में लेना चाहिए.’’

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 23 Oct 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
ITBP : Mallikarjun Kharge
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