देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा के तेज कटाव से 150 साल पुराना शिव मंदिर बह गया है. ये घटना रतुआ इलाके की है. मंदिर के गंगा नदी में ढहने का वीडियो सामने आया है. मंदिर में पिछले साल से कटाव का खतरा मंडरा रहा था. मंदिर को आंखों के सामने गंगा में सामते देखकर गांव के लोग फूट-फूटकर रोने लगे.

फरक्का बैराज से करीब 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. तेज बहाव के चलते नदी किनारे कटाव बढ़ गया है. जिस वजह से ये मंदिर गंगा नदी में ढह गया. मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग काफी इमोशनल भी हो रहे हैं.

100 से ज्यादा घर बह गए

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, रतुआ के श्रीकांतटोला, जित्तूटोला और मुनिरामटोला जैसे इलाकों में गंगा नदी 100 से ज्यादा घरों को अपने साथ बहा ले गई है. 7 सितंबर तक, गंगा का बढ़ता जलस्तर और जबरदस्त कटाव नदी के किनारे बसे इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं. अधिकारी और सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रभावित इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और वैकल्पिक तटबंध और सड़क संपर्क बनाने पर काम कर रहे हैं.

आपदा प्रबंधन टीमों और केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है, और भुटनी द्वीप तक संपर्क बहाल करने के लिए एक अस्थायी रास्ते की योजना बनाई जा रही है. ऐतिहासिक शिव मंदिर के नष्ट होने से निवासियों में यह डर और बढ़ गया है कि लगातार हो रहे कटाव से और भी घर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे खतरे में पड़ सकते हैं.

रतुआ के 1725 ​​लोगों को राहत कैंपों में भेजा गया है. वहीं 63 परिवारों को खसकोल हाई स्कूल में शेल्टर के लिए भेजा गया है.

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