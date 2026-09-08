Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादेखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल

देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है. नदीं में 150 साल पुराना शिव मंदिर समा गया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा के तेज कटाव से 150 साल पुराना शिव मंदिर बह गया है. ये घटना रतुआ इलाके की है. मंदिर के गंगा नदी में ढहने का वीडियो सामने आया है. मंदिर में पिछले साल से कटाव का खतरा मंडरा रहा था. मंदिर को आंखों के सामने गंगा में सामते देखकर गांव के लोग फूट-फूटकर रोने लगे.

फरक्का बैराज से करीब 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. तेज बहाव के चलते नदी किनारे कटाव बढ़ गया है. जिस वजह से ये मंदिर गंगा नदी में ढह गया. मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग काफी इमोशनल भी हो रहे हैं.

100 से ज्यादा घर बह गए
हाल की रिपोर्टों के अनुसार, रतुआ के श्रीकांतटोला, जित्तूटोला और मुनिरामटोला जैसे इलाकों में गंगा नदी 100 से ज्यादा घरों को अपने साथ बहा ले गई है. 7 सितंबर तक, गंगा का बढ़ता जलस्तर और जबरदस्त कटाव नदी के किनारे बसे इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं. अधिकारी और सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रभावित इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और वैकल्पिक तटबंध और सड़क संपर्क बनाने पर काम कर रहे हैं.

आपदा प्रबंधन टीमों और केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है, और भुटनी द्वीप तक संपर्क बहाल करने के लिए एक अस्थायी रास्ते की योजना बनाई जा रही है. ऐतिहासिक शिव मंदिर के नष्ट होने से निवासियों में यह डर और बढ़ गया है कि लगातार हो रहे कटाव से और भी घर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे खतरे में पड़ सकते हैं.

रतुआ के 1725 ​​लोगों को राहत कैंपों में भेजा गया है. वहीं 63 परिवारों को खसकोल हाई स्कूल में शेल्टर के लिए भेजा गया है.

ये भी पढ़ें: जैश आतंकी मोहम्मद जफर के मोबाइल से खुलासे, पाकिस्तानी नंबरों पर भेजे पैसे

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Shiv Temple Malda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MISA पर तमिलनाडु विधानसभा में घमासान, DMK विधायकों को मार्शलों ने सदन से निकाला
MISA पर तमिलनाडु विधानसभा में घमासान, DMK विधायकों को मार्शलों ने सदन से निकाला
इंडिया
अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'
अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
इंडिया
X पर क्यों दिख रहा है आपकी सोच के खिलाफ कंटेंट? समझिए एल्गोरिदम का पूरा गणित
X पर क्यों दिख रहा है आपकी सोच के खिलाफ कंटेंट? समझिए एल्गोरिदम का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
विश्व
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
महाराष्ट्र
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
विश्व
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
ट्रेंडिंग
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
अब सब्जियों की जगह फ्रिज में रखे जाएंगे इंसान, जापान का यह वीडियो घुमा देगा माथा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget