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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, खतरे में थी 159 यात्रियों की जान

कोलकाता एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, खतरे में थी 159 यात्रियों की जान

Kolkata Airport: कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट का उपयोग करना मना है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो विमानों के संचालन पर प्रभाव डाल सकती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 09 Aug 2026 07:42 PM (IST)
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  • एयरपोर्ट ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, मामले की जांच जारी है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार (8 अगस्त, 2026) को रात करीब साढ़े 11 बजे एक बड़ा हादसा होने से बच गया. दरअसल, कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-184 कुल 159 यात्रियों को लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, लेकिन लैंडिंग से पहले जब विमान रनवे से कुछ ही नॉटिकल मील की दूरी पर था, तभी एक तेज लेजर लाइट ने फ्लाइट के पायलट का ध्यान भटका दिया.

क्या था पूरा मामला?

पीटीआई भाषा ने रविवार (9 अगस्त, 2026) को कोलकाता एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया, विमान के कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान तब समस्या खड़ी आ गई, जब पायलट का ध्यान लेजर बीम की वजह से भटक गया था. सूत्रों के मुताबिक, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-184 को शनिवार (8 अगस्त, 2026) को रात 11:20 बजे लैंड करना था, लेकिन जब फ्लाइट रनवे से करीब 8 नॉटिकल मील की दूरी पर था, तभी पायलट ने मध्यमग्राम-बारासात की तरफ से कॉकपिट की ओर आती हुए एक तेज लेजर लाइट देखी.

अचानक आई लेजर लाइट की वजह से पायलट की नजर पर असर पड़ा और वह कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया. इसी वजह से विमान अपने पूर्व निर्धारित समय पर लैंडिंग नहीं कर पाया और उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने से पहले कुछ वक्त के लिए आसमान में चक्कर लगाना पड़ा. हालांकि, करीब 5 मिनट देरी के बाद विमान रात करीब 11:25 बजे रनवे पर सुरक्षित रूप से लैंड हुआ और विमान में बैठे सभी यात्री और क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित बताए गए. 

एयरलाइन ने एयरपोर्ट अधिकारियों को दी जानकारी

इस घटना के बाद एयरलाइन ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने NSCBI एयरपोर्ट पुलिस थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज कराई.

घटना के बारे में बोले कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर

सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा, ‘एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो विमानों के संचालन पर प्रभाव डाल सकती है. उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और वे इसकी जांच कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 'आइए हम सब...', हर घर तिरंगा अभियान को लेकर PM मोदी ने की ये अपील

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 09 Aug 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Kolkata Kolkata Airport WEST BENGAL NSCBI Airport

Frequently Asked Questions

इस घटना के बाद क्या कार्रवाई की गई?

एयरलाइन ने एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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