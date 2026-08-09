कोलकाता एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, खतरे में थी 159 यात्रियों की जान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयरपोर्ट ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, मामले की जांच जारी है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार (8 अगस्त, 2026) को रात करीब साढ़े 11 बजे एक बड़ा हादसा होने से बच गया. दरअसल, कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-184 कुल 159 यात्रियों को लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, लेकिन लैंडिंग से पहले जब विमान रनवे से कुछ ही नॉटिकल मील की दूरी पर था, तभी एक तेज लेजर लाइट ने फ्लाइट के पायलट का ध्यान भटका दिया.

क्या था पूरा मामला?

पीटीआई भाषा ने रविवार (9 अगस्त, 2026) को कोलकाता एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया, विमान के कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान तब समस्या खड़ी आ गई, जब पायलट का ध्यान लेजर बीम की वजह से भटक गया था. सूत्रों के मुताबिक, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-184 को शनिवार (8 अगस्त, 2026) को रात 11:20 बजे लैंड करना था, लेकिन जब फ्लाइट रनवे से करीब 8 नॉटिकल मील की दूरी पर था, तभी पायलट ने मध्यमग्राम-बारासात की तरफ से कॉकपिट की ओर आती हुए एक तेज लेजर लाइट देखी.

अचानक आई लेजर लाइट की वजह से पायलट की नजर पर असर पड़ा और वह कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया. इसी वजह से विमान अपने पूर्व निर्धारित समय पर लैंडिंग नहीं कर पाया और उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने से पहले कुछ वक्त के लिए आसमान में चक्कर लगाना पड़ा. हालांकि, करीब 5 मिनट देरी के बाद विमान रात करीब 11:25 बजे रनवे पर सुरक्षित रूप से लैंड हुआ और विमान में बैठे सभी यात्री और क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित बताए गए.

एयरलाइन ने एयरपोर्ट अधिकारियों को दी जानकारी

इस घटना के बाद एयरलाइन ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों ने NSCBI एयरपोर्ट पुलिस थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज कराई.

घटना के बारे में बोले कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर

सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा, ‘एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो विमानों के संचालन पर प्रभाव डाल सकती है. उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है और वे इसकी जांच कर रहे हैं.

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