फ्लैट खरीदने से पहले कारपेट एरिया जरूर देखें, यूपी रेरा ने घर खरीददारों को दी अहम सलाह

UPRERA यानि उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने घर खरीददारों को फ्लैट खरीदते समय कारपेट एरिया को ही आधार बनाने की सलाह दी है. प्राधिकरण का कहना है कि कारपेट एरिया ही किसी फ्लैट में उपलब्ध वास्तविक और उपयोग योग्य रहने की जगह को दर्शाता है, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया कई बार खरीदारों को भ्रमित कर सकता है.

कारपेट एरिया ही मानक

यूपी रेरा ने कहा कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत अपार्टमेंट की जानकारी देने और उसकी बिक्री के लिए कारपेट एरिया को ही मानक आधार माना गया है. अधिनियम की धारा 4(2)(h) के अनुसार प्रमोटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे परियोजना में बिक्री के लिए उपलब्ध अपार्टमेंटों की संख्या, प्रकार और उनके कारपेट एरिया की जानकारी यूपी रेरा पोर्टल पर उपलब्ध कराएं. इसके अलावा बालकनी, बरामदे और ओपन टेरेस जैसे क्षेत्रों का विवरण भी देना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: भूटान के पीएम तोबगे प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं 'अपना बड़ा भाई और मार्गदर्शक', बताई वजह

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि कानून में सुपर बिल्ट-अप एरिया को बिक्री का आधार नहीं माना गया है. इसके बावजूद कई डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार-प्रसार सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर करते हैं। इस क्षेत्रफल में कॉरिडोर, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस और अन्य साझा सुविधाओं का अनुपातिक हिस्सा भी शामिल होता है. इससे फ्लैट का कुल क्षेत्रफल वास्तविक उपयोग योग्य क्षेत्र की तुलना में अधिक दिखाई देता है.

यूपी रेरा के अनुसार यही कारण है कि कई खरीदार विज्ञापित क्षेत्रफल और वास्तविक रहने योग्य स्थान के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते. इसके विपरीत, कारपेट एरिया फ्लैट के भीतर उपलब्ध उस वास्तविक जगह का माप बताता है जिसका उपयोग निवासी सीधे तौर पर कर सकते हैं.

प्राधिकरण ने कहा कि कारपेट एरिया को समझने और उसके आधार पर फ्लैटों की तुलना करने से घर खरीददार अधिक सूचित और सही निर्णय ले सकेंगे. इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को भ्रामक सूचनाओं से सुरक्षा मिलेगी.

बिल्डरों ने किया स्वागत

इस पहल का स्वागत करते हुए साया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास भसीन ने कहा कि रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि कारपेट एरिया की सही समझ खरीदारों को विभिन्न परियोजनाओं की निष्पक्ष तुलना करने, वास्तविक मूल्यांकन करने और अधिक भरोसे के साथ निवेश का निर्णय लेने में मदद करती है.

यूपी रेरा ने दोहराया कि वह रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए लगातार जागरूकता अभियान और सुधारात्मक कदम उठाता रहेगा.

यूपी रेरा ने खरीदारों को सलाह दी है कि किसी भी संपत्ति का सौदा अंतिम रूप देने से पहले वे यूपी रेरा के पोर्टल पर जाकर परियोजना से जुड़ी जानकारी अवश्य जांचें. पोर्टल पर उपलब्ध कारपेट एरिया संबंधी विवरण के आधार पर खरीदार फ्लैट के वास्तविक रहने योग्य क्षेत्र की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार के 12 साल पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी, गिनाईं विकास और सुशासन की उपलब्धियां