असम में जारी भीषण बाढ़ के बीच मानवीय एकजुटता का परिचय देते हुए माजुली जिले के सलमोरा क्षेत्र के लोगों ने स्वेच्छा से 20 देशी नावें पड़ोसी सिवसागर जिले में राहत एवं बचाव कार्य के लिए भेजी हैं.

सिवसागर जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त नावों की मांग किए जाने के बाद माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा के लोगों से सहयोग की अपील की. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के 20 नावें उपलब्ध कराईं, जिन्हें सिवसागर भेज दिया गया.

इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत एवं बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री पहुंचाने तथा आपातकालीन कर्मियों को जलमग्न गांवों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा.

सलमोरा के रहवासियों ने क्या कहा है?

सलमोरा के निवासियों ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में और नावों की आवश्यकता हुई तो वे अतिरिक्त नावें उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं.

माजुली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के फील्ड अधिकारी परन ज्योति सैकिया ने बताया कि ये नावें सिवसागर में राहत वितरण और बचाव कार्यों में लगाई जाएंगी.

सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर भेजीं सलमोरा से 20 नावें

उन्होंने कहा, "सिवसागर जिला प्रशासन के अनुरोध पर माजुली जिला प्रशासन ने सलमोरा से 20 नावें भेजी हैं. इन नावों का उपयोग बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव और राहत सामग्री वितरण के लिए किया जाएगा. सलमोरा के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर इस आपात स्थिति में पूरा सहयोग दिया है."

इस पहल को व्यापक रूप से मानवीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जो प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता की भावना को दर्शाता है.