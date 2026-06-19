हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP Politics: अखिलेश यादव के 26 सांसद होंगे बागी? केशव मौर्य के दावे से यूपी में बवाल, अब नई जानकारी आई सामने

UP Politics: अखिलेश यादव के 26 सांसद होंगे बागी? केशव मौर्य के दावे से यूपी में बवाल, अब नई जानकारी आई सामने

केशव प्रसाद मौर्य के 26 सपा सांसदों के पाला बदलने वाले दावे ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है. क्या समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है?

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों का NCPI में विलय और फिर महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बड़ी टूट के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के दावे ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के भीतर संभावित टूट का दावा किया है.

केशव मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में सपा के 26 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं. केशव मौर्य के इस बयान के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी राजनीतिक बयानबाजी से थोड़ी आगे है.

यह भी पढ़ें:  US-Iran Peace Deal: 'मार-काट हल नहीं, आप...', पीस डील पर हायतौबा मचाने वाले इजरायल को जेडी वेंस की दो टूक

सपा सांसदों का संपर्क दावा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी बीजेपी के एक बड़े नेता के दावे को सही मानें तो लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महीनों बाद ही यूपी से समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सम्पर्क साधा था. उसके बाद सपा सांसदों के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा की गई थी लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था. प्रस्ताव स्वीकार न करने के पीछे का कारण बताया गया कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पार्टी कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती थी जिस से सहयोगियों और जनता में कोई नकारात्मक संदेश जाए. समाजवादी पार्टी ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज किया है. सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है.

यह भी पढ़ें : Ukraine Attack On Russia: रूस के जख्म पर यूक्रेन ने छिड़का नमक, मॉस्को में तबाही का वीडियो दुनिया को दिखाया

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UTTAR PRADESH SAMAJWADI PARTY KESHAV PRASAD MAURYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UP Politics: अखिलेश यादव के 26 सांसद होंगे बागी? केशव मौर्य के दावे से यूपी में बवाल, अब नई जानकारी आई सामने
अखिलेश यादव के 26 सांसद होंगे बागी? केशव मौर्य के दावे से यूपी में बवाल, अब नई जानकारी आई सामने
इंडिया
हर कोर्ट में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के विकास पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, युवा वकीलों के लिए सहायता कोष बनाने पर भी केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
हर कोर्ट में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के विकास पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, युवा वकीलों के लिए सहायता कोष बनाने पर भी केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
इंडिया
राहुल गांधी के बर्थडे पर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा- 'हालात बदलने का यह सही...'
राहुल गांधी के बर्थडे पर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा- 'हालात बदलने का यह सही...'
इंडिया
राजनीतिक नेताओं के दलबदल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप
राजनीतिक नेताओं के दलबदल के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख्त का लगाया था आरोप
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
झारखंड
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
'लालू मरना पंसद करेंगे...', झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप पर बोले RJD नेता
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
पाकिस्तान में सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है, इसे छापने में कितना होता है खर्च?
फूड
High Protein Snacks: ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ऑफिस टिफिन में कुछ टेस्टी खाने के लिए मचल रहा दिल, मिनटों में तैयार करें ये टेस्टी स्नैक्स
ABP NEWS
Viral Video : गुरुग्राम में गुंडागर्दी का LIVE शो!
Viral Video : गुरुग्राम में गुंडागर्दी का LIVE शो!
ABP NEWS
NEET Viral News : NEET Paper से पहले हाई लेवल मीटिंग
NEET Viral News : NEET Paper से पहले हाई लेवल मीटिंग
ABP NEWS
Viral Video: जिपलाइन बनी ‘स्काई पार्किंग’, बीच रास्ते में अटके सैलानी
Viral Video: जिपलाइन बनी ‘स्काई पार्किंग’, बीच रास्ते में अटके सैलानी
ABP NEWS
Viral Video: इतनी मजबूत है सड़क, हाथ से ही उखड़ गई!
Viral Video: इतनी मजबूत है सड़क, हाथ से ही उखड़ गई!
ABP NEWS
Viral Video: पौधों को पानी दे रहे भाजपा नेता को वाहन ने कुचला
Viral Video: पौधों को पानी दे रहे भाजपा नेता को वाहन ने कुचला
Embed widget