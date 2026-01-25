हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान पर बड़ा संकट! वैश्विक उथल-पुथल से भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर असर

ईरान पर बड़ा संकट! वैश्विक उथल-पुथल से भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर असर

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस समय-समय पर चेक करें, मोबाइल पर आने वाले SMS और ईमेल अलर्ट देखें और जरूरत पड़ने पर रीबुकिंग या रिफंड के विकल्प का इस्तेमाल करें.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 25 Jan 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में संकट के चलते भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर असर देखने को मिल सकता है. भारतीय एयरलाइंस ने बड़ा बदलाव किया है. पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े हालात बिगड़ने का सीधा असर भारत की इंटरनेशनल उड़ानों पर पड़ा है. सुरक्षा कारणों से ईरान के ऊपर से उड़ान भरना जोखिम भरा माना जा रहा है. इसलिए भारतीय एयरलाइंस ने अपने रूट और समय में बदलाव किया है. इसको लेकर एयर इंडिया, इंडिगो समेत कई बड़ी एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

रविवार को इंडिगो ने कई उड़ानें रद्द की हैं

इंडिगो के मुताबिक, 25 जनवरी 2026 को दिल्ली से त्बिलिसी और मुंबई से अल्माटी जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में टिकट बदलने या पूरा पैसा वापस लेने का विकल्प दिया गया है. वहीं, 26 जनवरी को त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू और ताशकंद जाने वाली उड़ानें रास्ते में दोहा में थोड़ी देर के लिए रुक सकती हैं ताकि ईंधन भरा जा सके. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये फ्लाइट्स ईरान के हवाई क्षेत्र से बचकर लंबा रास्ता ले रही हैं.

एअर इंडिया ने कई उड़ानों का रास्ता बदल दिया है

एअर इंडिया ने भी अपनी कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता बदल दिया है. यूरोप, अमेरिका और मध्य एशिया जाने वाली फ्लाइट्स अब ईरान के ऊपर से नहीं जा रही हैं, बल्कि दूसरे सुरक्षित रूट से उड़ रही हैं. इससे उड़ानों में समय ज्यादा लग रहा है. कुछ रूट्स पर जहां सुरक्षित रास्ता नहीं मिल पाया वहां फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है.

एअर इंडिया ने यात्रियों से कहा है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें. आमतौर पर भारत से यूरोप, अमेरिका और मध्य एशिया जाने वाली कई उड़ानें ईरान के ऊपर से गुजरती हैं लेकिन मौजूदा हालात में एयरलाइंस उस रास्ते से बच रही हैं. इसी वजह से कहीं देरी हो रही है कहीं बीच में ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ रहा है और कहीं उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं.

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस समय-समय पर चेक करें, मोबाइल पर आने वाले SMS और ईमेल अलर्ट देखें और जरूरत पड़ने पर रीबुकिंग या रिफंड के विकल्प का इस्तेमाल करें. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी बदलाव हो सकते हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 25 Jan 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
America Europe Airlines INDIA #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
क्रिकेट
Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
Advertisement

वीडियोज

Shakeel Ahmad ने पार्टी छोड़ने की बताई चौंकाने वाली वजह!, 'Rahul Gandhi से दुखी होकर..' | Congress
Mahadangal: Sahar Sheikh के बयान पर आपस में भिड़े SP-BJP प्रवक्ता! | Nitish Rane Vs Owaisi
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
क्रिकेट
Fastest T20I Fifty: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, बनाई टी20 में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, बड़े-बड़े दिग्गज रह गए पीछे
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
ट्रेंडिंग
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
15 दरिंदों के बीच शख्स ने फेंक दी मासूम बकरी, एक सेकंड में फाड़कर खा गए खूंखार टाइगर- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Working On Sunday Illegal: इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
अटल पेंशन योजना में ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन मिलती है, यहां जानें नियम
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget