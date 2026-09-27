रम्मीकल्चर ऐप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 442 करोड़ की संपत्तियां अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप समेत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग मामले में करीब 442.35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. ED ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 5(1) के तहत की है. इस संबंध में 25 सितंबर 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) संख्या 40/2026 जारी किया गया.

ED के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा रकम, कमर्शियल दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. ये संपत्तियां गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों के परिवार के सदस्यों, निजी पारिवारिक ट्रस्ट और उनसे जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के नाम पर बताई गई हैं.

3 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा था प्लेटफॉर्म

जांच में सामने आया कि Gameskraft Technologies Pvt. Ltd. और RummyTime Technologies Pvt. Ltd. मोबाइल ऐप के जरिए रियल मनी गेम्स संचालित कर रही थीं. इनमें RummyCulture, RummyPrime, Playship और RummyTime जैसे ब्रांड शामिल थे. ED के अनुसार इन प्लेटफॉर्म से देशभर में करीब 3 करोड़ यूजर्स जुड़े थे.

ED का दावा है कि बड़ी संख्या में यूजर्स उन राज्यों से भी थे, जहां ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्रतिबंधित थी. इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं. कंपनियां यूजर्स द्वारा लगाए गए दांव/वेजरिंग की रकम पर करीब 10 से 15 प्रतिशत प्लेटफॉर्म कमीशन लेती थीं.

यूजर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए BOT इस्तेमाल करने का आरोप

जांच के दौरान ED ने आरोप लगाया कि कंपनियां यूजर्स को प्लेटफॉर्म पारदर्शी, निष्पक्ष और ऑटोमेटेड प्लेयर्स (BOTs) से मुक्त होने का भरोसा देती थीं. इसके बावजूद कथित तौर पर BOTs यानी स्वचालित प्रोग्राम और एल्गोरिदम का इस्तेमाल यूजर्स के खिलाफ किया गया. ED के अनुसार इससे कई यूजर्स को आर्थिक नुकसान हुआ और इसी प्रक्रिया से कंपनियों को अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) हासिल हुई.

1035 करोड़ रुपये मार्केटिंग पर खर्च

ED की जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि कंपनियों ने नए यूजर्स जोड़ने और पुराने यूजर्स को दोबारा गेमिंग में लाने के लिए करीब 1,035 करोड़ रुपये मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन पर खर्च किए. यूजर्स को बोनस, रेफरल इंसेंटिव, मुफ्त टूर्नामेंट एंट्री और प्रमोशनल रिवार्ड दिए जाते थे. ED के मुताबिक कुछ मामलों में रकम निकालने पर 5 से 10 प्रतिशत तक की लेवी भी लगाई जाती थी.

जांच एजेंसी का आरोप है कि ‘सुपर बूस्टर’ जैसे ऑफर के जरिए यूजर्स को निकासी योग्य राशि को नॉन-विदड्रॉएबल ‘गेम कैश’ में बदलने के लिए प्रेरित किया जाता था. भारी नुकसान के बाद गेमिंग छोड़ चुके निष्क्रिय यूजर्स को भी कैश क्रेडिट, ऑफर, पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस और टेलीमार्केटिंग कॉल के जरिए दोबारा गेम खेलने के लिए प्रेरित किए जाने का दावा किया गया है.

डिविडेंड और शेयर बायबैक के जरिए रकम की लेयरिंग

ED के अनुसार गेमिंग गतिविधियों से कथित तौर पर अर्जित अपराध की आय को बाद में डिविडेंड और शेयरों के बायबैक के जरिए शेयरधारकों तक पहुंचाया गया. इसके बाद इस रकम को म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, चल संपत्तियों और महंगी अचल संपत्तियों में निवेश किया गया.

जांच एजेंसी का कहना है कि कुछ संपत्तियां पारिवारिक ट्रस्ट और संबद्ध संस्थाओं के जरिए रखी गईं और कथित अपराध की आय को वैध संपत्ति के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया.

तेलंगाना की FIR से शुरू हुई PMLA जांच

ED ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेलंगाना में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी की ओर से दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई. इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत धोखाधड़ी से संबंधित अपराध दर्ज होने की बात कही गई है, जिन्हें PMLA के तहत अनुसूचित अपराध माना गया है.

मई और जून में भी हुई थी छापेमारी

ED ने इससे पहले 7 से 14 मई 2026 और फिर 20 से 21 जून 2026 को गेम्सक्राफ्ट के कार्यालय और उसके निदेशकों एवं प्रमुख कर्मचारियों के आवासीय परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी. ED के मुताबिक इन तलाशी कार्रवाइयों में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए, जो आगे की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने.

अब तक 2,843 करोड़ की कार्रवाई

ED के अनुसार जांच के दौरान पहले भी करीब 495 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं. इसके अलावा करीब 11 लाख रुपये नकद और लगभग 2.30 किलोग्राम वजन की सोने-हीरे की ज्वेलरी व बुलियन जब्त किए गए थे. इससे पहले करीब 1,906 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी किया गया था.

ED के मुताबिक इन सभी कार्रवाइयों को मिलाकर अब तक मामले में करीब 2,843 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित संपत्ति अटैच, फ्रीज या जब्त की जा चुकी है. मामले में आगे की जांच जारी है.