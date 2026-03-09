रात में सफाई कर रहे थे कर्मचारी, अचानक तेज रफ्तार से आई कार ने ठोका, स्कूटी में भी मारी टक्कर
Car Accident in Telangana: नलगोंडा एसपी शरथ चंद्र पवार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. कार चालक की पहचान की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
तेलंगाना के नलगोंडा शहर में सोमवार (9 मार्च, 2026) को सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. शहर के उडिपी होटल के पास आधी रात के समय एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा रही एक स्कूटी और वहां काम कर रहे नगर पालिका के पारिशुद्ध्य (सफाई) कर्मचारियों को टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.
चश्मदीदों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब नगर पालिका के सफाई कर्मचारी रोज की तरह रात में सड़क की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे स्कूटी से टकराने के बाद सड़क किनारे खड़े दो सफाई कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे, जबकि सफाई कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए.
लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, हालत स्थिर
हादसे में स्कूटी पर सवार दो युवकों समेत कुल चार लोग घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस, एसपी ने दिया बयान
घटना की सूचना मिलते ही नलगोंडा टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.
नलगोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरथ चंद्र पवार ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि कार चालक की पहचान की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लोगों ने प्रशासन से की नियमों में सख्ती करने की मांग
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है. उनका कहना है कि रात के समय शहर में कई वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. लोगों ने प्रशासन से शहर में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है.
सीसीटीवी में कैद यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है. देर रात की यह घटना न केवल घायल लोगों के परिवारों के लिए दर्दनाक है, बल्कि शहर में सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है.
