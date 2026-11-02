'सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल', महुआ मोइत्रा ने लगाए EC पर गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बंगाल में कथित वोट चोरी की परतें अब सीट-दर-सीट खुल रही हैं. इससे पहले महुआ ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है.

16 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की अपील पर उठाए सवाल

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बंगाल में वोट चोरी से जुड़े मामले अब एक-एक विधानसभा सीट पर सामने आ रहे हैं. उन्होंने सुब्रत गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वह दावा कर रहे हैं कि उन्हें CEO कार्यालय की ओर से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दायर की गईं 16 लाख अपीलों की कोई जानकारी नहीं थी.

All vote chori in Bengal being exposed seat by seat. Shameless Subrata Gupta now says he knew nothing of 16 lakh appeals filed by CEO office to delete voters. Vote Chor Manoj Agarwal now sitting in CS chair has to answer who did this. https://t.co/jw5ZtUDAuS — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 2, 2026

उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे मनोज अग्रवाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें जवाब देना होगा कि यह सब किसके आदेश पर हुआ.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ FIR की मांग

इससे पहले महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत सौंपी. उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर सामने आई रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

महुआ ने अपनी शिकायत में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कई फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति जताई थी. इन फैसलों में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के साथ मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल थे.

दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लेने का आरोप

महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने दोनों सहयोगियों की दर्ज असहमति के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से फैसला लेने का अधिकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने आयोग के नाम पर ऐसे आदेश और संचार जारी किए, जिन्हें आयोग ने मंजूरी ही नहीं दी थी. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि SIR प्रक्रिया पर सरकारी धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है. ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

धारा 16 के तहत मिली छूट पर भी उठाया सवाल

महुआ ने अपनी शिकायत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए कार्यों, कही गई बातों या लिए गए फैसलों को लेकर दीवानी और आपराधिक अदालतों में कार्यवाही से छूट मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने या जांच करने से बच सकती है. महुआ ने आरोप लगाया कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दोनों सहयोगियों की राय को नजरअंदाज कर अकेले फैसले लेते हैं, तो ऐसे फैसलों को आधिकारिक कार्य बताकर कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता.