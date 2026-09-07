कंगना रनौत का वीडियो शेयर कर महुआ मोइत्रा ने कहा, 'सांसद इसी तरह...'

हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो मंडी के अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं. इस वीडियो को अब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया.

उन्होंने इसके साथ लिखा, ''नदिया के अधिकारी और उनकी टीम को नमस्कार. दूसरे सम्मानित सांसद MPLADS के कामों का जायजा लेने के लिए इसी तरह बैठकें करते हैं. मैं भी अगले हफ्ते छपरा बस स्टैंड, पट्टाबुका ऑडिटोरियम और दूसरे कामों की प्रगति पर चर्चा के लिए एक बैठक करूंगा. कृपया तैयारी रखें. धन्यवाद.''

Hello @DM_NADIA_WB & team. This is how other Honourable MPs host meetings to take stock of MPLADS. I will also hold a meeting next week for progress on works including Chapra bus stand, Pattabuka auditorium & others. Please be prepared. Thank you. pic.twitter.com/cJ7rgpmiNr — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 7, 2026

महुआ पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं. विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद से मोइत्रा और नदिया प्रशासन के बीच कई मौकों पर विवाद सामने आया है. इस बीच उन्होंने कंगना का वीडियो शेयर किया है.

कंगना अधिकारियों से क्या कहा?

बता दें कि मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कंगना रनौत ने धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत विकास कार्यों को पूरा करने में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई.

कंगना ने कहा कि लापरवाह रवैये के कारण उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, ''लोगों ने तो मुझसे इंटरव्यू में सीधे पूछना भी शुरू कर दिया है कि यहां कुछ काम क्यों नहीं हो रहे हैं. हम वही करते हैं जो हमारे काम के दायरे में आता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कमियां हैं.''