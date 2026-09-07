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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकंगना रनौत का वीडियो शेयर कर महुआ मोइत्रा ने कहा, 'सांसद इसी तरह...'

कंगना रनौत का वीडियो शेयर कर महुआ मोइत्रा ने कहा, 'सांसद इसी तरह...'

हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत का अधिकारियों को फटकार लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इसी वीडियो को टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 07 Sep 2026 06:24 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो मंडी के अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं. इस वीडियो को अब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने शेयर किया.

उन्होंने इसके साथ लिखा, ''नदिया के अधिकारी और उनकी टीम को नमस्कार. दूसरे सम्मानित सांसद MPLADS के कामों का जायजा लेने के लिए इसी तरह बैठकें करते हैं. मैं भी अगले हफ्ते छपरा बस स्टैंड, पट्टाबुका ऑडिटोरियम और दूसरे कामों की प्रगति पर चर्चा के लिए एक बैठक करूंगा. कृपया तैयारी रखें. धन्यवाद.''

महुआ पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर सीट से सांसद हैं. विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद से मोइत्रा और नदिया प्रशासन के बीच कई मौकों पर विवाद सामने आया है. इस बीच उन्होंने कंगना का वीडियो शेयर किया है.

कंगना अधिकारियों से क्या कहा?

बता दें कि मंडी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कंगना रनौत ने धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत विकास कार्यों को पूरा करने में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई.

कंगना ने कहा कि लापरवाह रवैये के कारण उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा, ''लोगों ने तो मुझसे इंटरव्यू में सीधे पूछना भी शुरू कर दिया है कि यहां कुछ काम क्यों नहीं हो रहे हैं. हम वही करते हैं जो हमारे काम के दायरे में आता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कमियां हैं.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 07 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Mahua Moitra WEST BENGAL
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