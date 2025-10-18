बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज, मुंबई पुलिस ने 10 को पकड़ा; वापस भेजे जाएंगे ढाका

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में घुसपैठियों को लेकर पुलिस अलर्ट है. लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. इसी के तहत मुंबई में 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए बांग्ला नागरिकों में अधिकतर किन्नर हैं. पुलिस की कार्रवाई जारी है.

अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित एक टीम ने दस बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है. इस टीम के मुख्य पुलिस निरीक्षक रेवणसिद्ध थेन्गले को सूचना मिली थी कि घाटकोपर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पांच बांग्लादेशी आ रहे हैं, जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक हैं.

'अब उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही'

मुंबई पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके अधिक रिश्तेदार नवी मुंबई इलाके में रहते हैं. इस सूचना के आधार पर 5 व्यक्तियों, जिनके नाम परी सरदार, जरीना मुल्ला, रकीब मुल्ला, जहांआरा शेख और इकबाल शेख हैं, को टीम ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने पुलिस को बताया कि ये सभी बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर मुंबई गए हैं और अब उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है.

100 से अधिक अनधिकृत बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस निरीक्षक रेवांसिद्ध थेन्गले ने बताया है कि इस टीम ने पिछले कुछ महीनों में इस तरह से 100 से अधिक अनधिकृत बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है. बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बांग्लादेश के नागरिक MH Iclaj Molla को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 2 दशकों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 2005 में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया और तब से वो लगातार भारत में ना सिर्फ फर्जी पहचान के सहारे रह रहा था बल्कि उसने नागरिक दस्तावेज और पासपोर्ट तक हासिल कर लिए.

