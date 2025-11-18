हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र चुनाव में OBC आरक्षण की लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- हमारी शक्तियों का इम्तिहान न लें, वरना..

महाराष्ट्र चुनाव में OBC आरक्षण की लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- हमारी शक्तियों का इम्तिहान न लें, वरना..

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे के बंठिया कमीशन की रिपोर्ट का परीक्षण होना चाहिए, जिस पर महाराष्ट्र इतना भरोसा कर रहा है. यह अब भी कोर्ट में विचाराधीन है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 18 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को चेतावनी दी है कि अगर 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की सीमा का उल्लंघन हुआ तो वह स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक भी लगा सकता है. कोर्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (OBC) का मिलाकर कुल रिजर्वेशन 50 परसेंट की कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय पर यह चेतावनी दी है, जब निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हो रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया गया कि कुछ निकाय ऐसे हैं, जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार कर दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के आदेश का उल्लंघन है.

कोर्ट ने आदेश में चुनाव आयोग को जुलाई, 2022 में आई जे के बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले के ओबीसी निर्देशों का पालन करने को कहा था. याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि राज्य में जे के बंठिया कमिशन रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करवाया जा रहा है, जिसमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो रिजर्वेशन 70 प्रतिशत के भी पार पहुंच जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन पर उसके आदेश को प्रशासन ने गलत समझा है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि जे के बंठिया कमीशन रिपोर्ट का अदालत की ओर से परीक्षण किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसा नहीं चाहता कि चुनाव न हो, लेकिन वह 50 प्रतिशत आरक्षण के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं कर सकता है. महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर बेंच ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय कर दी है, लेकिन राज्य सरकार से कहा है कि वह 50 प्रतिशत की सीमा से आगे न बढ़े.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर दलील यह है कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव पर रोक लगा देंगे. इस अदालत की शक्तियों का इम्तिहान न लें.' बेंच ने कहा, 'हमारा संविधान पीठ की ओर से निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी इरादा नहीं था. हम दो जजों वाली पीठ में बैठकर ऐसा नहीं कर सकते. बांठिया आयोग की रिपोर्ट अब भी कोर्ट में विचाराधीन है, हमने पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति दी थी.'

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के छह मई के आदेश का हवाला दिया, जिसने चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया था. जस्टिस बागची ने कहा, 'हम स्थिति से पूरी तरह अवगत थे. हमने संकेत दिया था कि बांठिया से पहले वाली स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सभी के लिए 27 प्रतिशत की छूट होगी? अगर ऐसा है, तो हमारा निर्देश इस अदालत के पिछले आदेश के विपरीत है. इसका मतलब यह होगा कि यह आदेश दूसरे आदेश के विपरीत होगा.'

और पढ़ें
Published at : 18 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Tags :
Reservation Supreme Court Election Commission Legal News MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
इंडिया
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
Exclusive: दिल्ली में धमाका करने से पहले आतंकी उमर ने बनाया सनसनीखेज वीडियो, अब आया सामने, जानें क्या बोला?
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
यूटिलिटी
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget