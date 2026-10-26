रेवंत का मुंबई मिशन सफल, महाराष्ट्र तेलंगाना को पानी देने को तैयार, फडणवीस ने रखी एक शर्त

तेलंगाना सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है और राज्य सरकार ने 'अल नीनो' (El Nino) के मुद्दे पर 28 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी मुंबई से एक बड़ी जीत के साथ लौटे हैं, जो राज्य के सबसे पुराने जल विवादों में से एक से जुड़ी है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (26 अक्टूबर) को तेलंगाना के उस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्राणहिता नदी पर प्रस्तावित 'तुम्मीदिहट्टी बैराज' की ऊंचाई 148 मीटर से बढ़ाकर 152 मीटर करने की मांग की गई थी.

CM फडणवीस ने रेवंत रेड्डी के सामने रखी शर्त

हालांकि, फडणवीस ने इसे लेकर एक शर्त रखी है कि इस परियोजना से महाराष्ट्र या वहां के लोगों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए. दोनों नेताओं की मुलाकात सह्याद्रि स्टेट गेस्ट हाउस में हुई. फडणवीस ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के सिंचाई विभागों के प्रधान सचिवों की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया.

तेलंगाना के सिंचाई मंत्री ने बैठक में क्या कहा?

तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने बैठक की शुरुआत पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिले पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के साथ की. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र इतिहास से तो समृद्ध है, लेकिन दशकों से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी समुदायों को विकास से वंचित रखा गया और इसी वजह से नक्सलवाद जैसी चुनौतियां पैदा हुईं.

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के प्रयास 6 अक्टूबर, 1975 से ही चल रहे हैं. उन्होंने तर्क दिया कि 2016 में तय की गई 148 मीटर की ऊंचाई इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी. बढ़ती बिजली लागत, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जलवायु परिवर्तन और दीर्घकालिक स्थिरता को देखते हुए, पानी को ग्रेविटी के जरिए पहुंचाना जरूरी है और 152 मीटर ऊंचा बैराज ऐसा करने में सक्षम होगा.

महाराष्ट्र के किसानों की जमीन डूबने पर तेलंगाना देगी मुआवजा

तेलंगाना ने भी आर्थिक मदद की पेशकश की है. उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र के जिन किसानों की जमीन डूब जाएगी, उन्हें मुआवजा देने के लिए राज्य तैयार है. यह मुआवजा महाराष्ट्र की अपनी जमीन अधिग्रहण और मुआवजा नीतियों के अनुसार दिया जाएगा. रेवंत रेड्डी ने इस बैराज को सिर्फ एक सिंचाई परियोजना से कहीं बढ़कर बताया.

कोमाराम भीम के 'जल, जंगल, जमीन' संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने इसे एक लंबे समय से उपेक्षित आदिवासी इलाके के सामाजिक और आर्थिक बदलाव का जरिया बताया. उन्होंने कहा कि यह बैराज दोनों राज्यों के बीच एक पुल का काम कर सकता है. आदिलाबाद में प्रस्तावित रक्षा और नागरिक हवाई अड्डे की सुविधाएं सीमा के दोनों तरफ विकास को बढ़ावा दे सकती हैं.

रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद क्या बोले CM फडणवीस?

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने तेलंगाना और आदिलाबाद सीमावर्ती क्षेत्र के साथ अपने निजी संबंधों का जिक्र किया और कहा कि उनकी दादी तेलुगु बोलती हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उनकी सरकार को तेलंगाना की पानी संबंधी जरूरतों का समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है. संयुक्त समिति बैराज की ऊंचाई, पानी की उपलब्धता, डूबने वाले क्षेत्र, प्रभावित कृषि भूमि, मुआवजे और अन्य संभावित विकल्पों की जांच करेगी और एक समय-सीमा के साथ रोडमैप तैयार करेगी. साथ ही, केंद्रीय जल आयोग अपनी तकनीकी समीक्षा जारी रखेगा.

रेवंत रेड्डी ने फडणवीस को 7, 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद के 'फ्यूचर सिटी' में होने वाले 'इंवेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' में भी आमंत्रित किया. फडणवीस ने कहा कि वे इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे.

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