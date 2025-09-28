साल 2025 में भीड़ जुटने के कारण अब तक कई बड़े हादसे हो चुके हैं. भीड़ प्रबंधन को लेकर हमेशा से प्रशासन सवालों के घेरे में रहा है. क्राउड कंट्रोल ना हो पाने के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है तो कई लोग बुरी तरह घायल हुए, जो अबतक उस दर्द से उभर नहीं पाए. ताजा मामला अभिनेता से नेता बने विजय की रैली से जुड़ा है, जहां भीड़ न संभाल पाने के कारण 39 लोगों को जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं.

प्रयागराज महाकुंभ में हुआ बड़ा हादसा

इसी साल यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां दुनिया भर से लोग जुटे. (29 जनवरी, 2025) को मौनी अमावस्या पर भीड़ अनियंत्रित होने के कारण भगदड़ मच गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संगम नोज पर हुई भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई थी. जिसके बाद उनके परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची थी भगदड़

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी इसी साल 15 फरवरी को भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना उस समय हुई, जब हजारों लोग महाकुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. इस मामले में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था.

RCB विक्ट्री परेड में 11 लोगों की कई जान

इसी साल बेंगलुरु में भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे. दरअसल 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम आरसीबी के फैंस लाखों की संख्या में जश्न मनाने (4 जून, 2025) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए थे. प्रशासन भीड़ संभाल पाने में नाकाम रहा और लोगों की जान चली गई.

TVK चीफ विजय की रैली में 39 लोगों की मौत

तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर, 2025) को तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के चीफ विजय की रैली में भीड़ अनियंत्रित हो गई. इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि आयोजकों ने लगभग 10,000 लोगों के लिए मैदान मांगा था, लेकिन 27,000 लोगों की भीड़ जुट गई.

डीजीपी जी. वेंकटरमण ने एएनआई को बताया कि TVK की पिछली रैलियों में भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती थी, लेकिन इस बार अनुमान से कहीं ज्यादा लोग आए. उन्होंने कहा कि हादसे के सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आएंगे.

