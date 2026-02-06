हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक्टर विजय थलपति को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इनकम टैक्स से जुड़े मामले में याचिका खारिज

एक्टर विजय थलपति को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इनकम टैक्स से जुड़े मामले में याचिका खारिज

Thalapathy Vijay Plea Dismissed: विजय थलपति को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इनकम टैक्स से जुड़े मामले में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 06 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर से नेता बने विजय थलपति को एक और बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार (6 फरवरी)  को उनकी याचिका खारिज कर दी. अभिनेता ने इनकम टैक्स विभाग के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया.

विजय थलपति पर क्यों लगा जुर्माना?

मामला 2015-16 फाइनेंशियल ईयर का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष में साउथ एक्टर पर 15 करोड़ रुपये की इनकम का खुलासा नहीं करने को लेकर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, शो कॉज नोटिस इनकम टैक्स एक्ट की धारा 263 के तहत समय सीमा के अंदर जारी किया गया था. कोर्ट ने नोटिस जारी करने के तरीके में कोई खामी नहीं पाई. जिसके चलते अन्य बिंदुओं पर कोर्ट ने विचार नहीं किया. 

विजय की ओर से तर्क दिया गया था कि इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने यह समझने में गलती की कि एक्ट की धारा 263 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ही जुर्माना लगाने की समय सीमा खत्म हो चुकी थी. जबकि आयकर विभाग ने विजय की दलील का विरोध करते हुए कहा कि जुर्माना वैध रूप से लगाया गया था. कोर्ट ने हालांकि साउथ एक्टर को छूट दी है कि वह लिमिटेशन को छोड़कर बाकी आधार पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने इस आदेश और इनकम टैक्स विभाग के जारी नोटिस को चुनौती दे सकते हैं. 

क्या है पूरा मामला?

सितंबर 2015 में अभिनेता विजय के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्च अभियान चलाया था, जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया.  दिसंबर 2017 में असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद दिसंबर 2018 में धारा 271AAB (1) के तहत पेनाल्टी की प्रोसेस को शुरू किया था. उन्होंने जुर्माने के आदेश के खिलाफ 2022 में हाईकोर्ट का रुख किया था.  पिछले महीने ही  उनकी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे शुक्रवार (फरवरी) को सुनाया गया.

Published at : 06 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Madras High Court Thalapathy Vijay Income Tax Penalty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
Advertisement

वीडियोज

Top News: आज की बड़ी खबरें | india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Lucky Oberoi Breaking: AAP नेता की कैसे हुई हत्या? CCTV वीडियो आया सामने | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
इंडिया
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
भारत की सुपर हैट्रिक! EU और अमेरिका के बाद 6 मुस्लिम देशों के साथ होगा FTA, जानें कितनी बड़ी डील?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', चिरंजीवी की फिल्म भी बटोर रही नोट, जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'बॉर्डर 2' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'मर्दानी 3', जाने- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
जनरल नॉलेज
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
यूटिलिटी
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget