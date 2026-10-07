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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ऐसे हिंदू संगठन को भी...', FCRA रजिस्ट्रेशन पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी

'ऐसे हिंदू संगठन को भी...', FCRA रजिस्ट्रेशन पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु के कंजियोन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रहा था. इसमें MHA के डिप्टी डायरेक्टर (FCRA) की तरफ से रजिस्ट्रेशन के आवेदन को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:04 PM (IST)
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मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ट्रस्ट ने FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के नेचर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समावेशी हिंदू धर्म के विपरीत अब्राहमिक धर्म स्वाभाविक रूप से एक्सक्लूसिव है.

कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट अपने धार्मिक स्वरूप (Religious Character) का सही तरीक से खुलासा करने में नाकाम रहा था. अदालत में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमती की बेंच ने कहा कि ट्रस्ट ने खुद को जेन बौद्ध फिलोसॉफी का अनुयायी बताया है और जेन बौद्ध धर्म महायान बौद्ध स्कूल की एक शाखा है. इसलिए FCRA के तहत रजिट्रेशन के लिए आवेदन करते समय ट्रस्ट को खुद को एक धार्मिक संगठन के रूप में सही ढंग से चिह्नित करना जरूरी था.

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ट्रस्ट के दावे पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या की टिप्पणी?

कोर्ट ने कहा, ‘FCRA नियमों के तहत फॉर्म FC-3A में अपने संगठन का नेचर बताना होता है, जिसमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि संगठन धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या सामाजिक है. अगर संगठन धार्मिक है, तो इसमें आवेदक को यह भी बताना होता है कि वह हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य श्रेणी में आता है.’ 

अदालत ट्रस्ट के इस दावे पर विचार कर रहा था कि उसकी गतिविधियां धार्मिक प्रकृति की नहीं हैं. कोर्ट ने कहा, ‘समावेशी हिंदू धर्म के विपरीत अब्राहमिक धर्म स्वाभाविक रूप से एक्सक्लूसिव है. आस्थावान यहूदी, ईसाई और मुस्लिम मानते हैं कि सिर्फ उनके धर्म में ही सच्चे और गुप्त बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि उनकी पवित्र किताबें खुद ही ऐसा कहती हैं.’

मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के बारे में कही बड़ी बात

मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी इस बात का जिक्र करते हुए किया कि जो संगठन FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहा है, उसके पीछे एक दीक्षा लिया हुआ ईसाई पादरी था और ट्रस्ट के मेडिटेशन सेंटर में बुद्ध की मूर्ति के साथ ईसाई क्रॉस को भी प्रमुखता से दिखाया गया था.

दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट कंजियोन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रहा था. यह ट्रस्ट तमिलनाडु के कोडइकनाल में एक मॉन्टेसरी स्कूल और जेन मेडिटेशन सेंटर चलाता था. ट्रस्ट ने FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन के अपने एप्लिकेशन को गृह मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर (FCRA) की तरफ से खारिज किए जाने को चुनौती दी थी, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा. 

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 07 Oct 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Madras High Court FCRA
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