हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?

Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?

Rich List of India 2025: एम3एम हुरुन इंडिया ने बुधवार को भारत की सबसे अमीर हस्तियों की रिच लिस्ट 2025 जारी की है. Zepto के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा सबसे युवा हैं, जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

एम3एम हुरुन इंडिया ने बुधवार (1 अक्टूबर, 2025) को भारत की सबसे अमीर हस्तियों की रिच लिस्ट 2025 जारी की. यह सूची देश के टॉप धनकुबेरों और नए बिजनेसमैन की सफलता को दर्शाती है. इस साल भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

68 वर्षीय मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये (105 अरब डॉलर) की संपत्ति के साथ इंडिया रिच लिस्ट 2025 सूची में फिर से पहले स्थान पर काबिज हुए. वहीं, गौतम अडानी (63 वर्ष ) और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास
इस बार इतिहास रचते हुए रोशनी नादर मल्होत्रा (44 वर्ष) ने पहली बार टॉप-3 में जगह बनाई है. 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वो भारत की सबसे अमीर महिला बनीं और टॉप-10 में सबसे युवा सदस्य भी रहीं. चेन्नई के अरविंद श्रीनिवास (31 वर्ष), जो एआई स्टार्टअप Perplexity के संस्थापक हैं, वो 21,190 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे युवा अरबपति बने. नीरज बजाज (70 वर्ष) और उनके परिवार ने अपनी संपत्ति 43 प्रतिशत बढ़ाकर 2.33 लाख करोड़ रुपये कर ली और सूची में छठे स्थान पर पहुंचे.

पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए शाहरुख खान
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (59 वर्ष) पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए. उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये आंकी गई. पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा (46 वर्ष) फिर से अरबपति बने हैं. कैवल्य वोहरा (22 वर्ष) Zepto के सह-संस्थापक (5.9 अरब डॉलर) वैल्यू वाली कंपनी में सबसे युवा हैं, जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई और इनके साथी आदित पालीचा दूसरे युवा अरबपति हैं, जिन्होंने सूची में जगह बनाई.

मुंबई से सबसे अधिक 451 लोग इस सूची में शामिल
इस बार 1,687 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है. इनमें 284 नए नाम हैं. सूची में शामिल लोगों ने औसतन हर दिन 1,991 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की. मुंबई से सबसे अधिक 451 लोग इस सूची में शामिल हुए, इसके बाद दिल्ली (223) और बेंगलुरु (116). 101 महिलाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें 26 डॉलर अरबपति हैं. सूची में 66 प्रतिशत लोग self-made हैं.

इन सेक्टरों ने दिया बड़ा योगदान
भारत के अमीरों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है. टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों ने अहम योगदान दिया है. अब भारत में 358 डॉलर अरबपति हैं, जो जीडीपी के लगभग आधे हिस्से के बराबर संपत्ति रखते हैं. 

कुल मिलाकर, एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 यह दिखाती है कि भारत न केवल पारंपरिक उद्योगों बल्कि स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और बायोटेक में भी तेजी से वैश्विक स्तर पर संपत्ति सृजित कर रहा है. दुनिया के कैनवास पर भारत के अमीरों की संख्या नए भारत की उड़ान गाथा लिख रही है. 

ये भी पढ़ें 

C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani INDIA M3M Hurun India Rich List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK First Review: कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget