एम3एम हुरुन इंडिया ने बुधवार (1 अक्टूबर, 2025) को भारत की सबसे अमीर हस्तियों की रिच लिस्ट 2025 जारी की. यह सूची देश के टॉप धनकुबेरों और नए बिजनेसमैन की सफलता को दर्शाती है. इस साल भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

68 वर्षीय मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये (105 अरब डॉलर) की संपत्ति के साथ इंडिया रिच लिस्ट 2025 सूची में फिर से पहले स्थान पर काबिज हुए. वहीं, गौतम अडानी (63 वर्ष ) और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

रोशनी नादर मल्होत्रा ने रचा इतिहास

इस बार इतिहास रचते हुए रोशनी नादर मल्होत्रा (44 वर्ष) ने पहली बार टॉप-3 में जगह बनाई है. 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ वो भारत की सबसे अमीर महिला बनीं और टॉप-10 में सबसे युवा सदस्य भी रहीं. चेन्नई के अरविंद श्रीनिवास (31 वर्ष), जो एआई स्टार्टअप Perplexity के संस्थापक हैं, वो 21,190 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे युवा अरबपति बने. नीरज बजाज (70 वर्ष) और उनके परिवार ने अपनी संपत्ति 43 प्रतिशत बढ़ाकर 2.33 लाख करोड़ रुपये कर ली और सूची में छठे स्थान पर पहुंचे.

पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए शाहरुख खान

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (59 वर्ष) पहली बार अरबपतियों की सूची में शामिल हुए. उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये आंकी गई. पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा (46 वर्ष) फिर से अरबपति बने हैं. कैवल्य वोहरा (22 वर्ष) Zepto के सह-संस्थापक (5.9 अरब डॉलर) वैल्यू वाली कंपनी में सबसे युवा हैं, जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई और इनके साथी आदित पालीचा दूसरे युवा अरबपति हैं, जिन्होंने सूची में जगह बनाई.

मुंबई से सबसे अधिक 451 लोग इस सूची में शामिल

इस बार 1,687 व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है. इनमें 284 नए नाम हैं. सूची में शामिल लोगों ने औसतन हर दिन 1,991 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की. मुंबई से सबसे अधिक 451 लोग इस सूची में शामिल हुए, इसके बाद दिल्ली (223) और बेंगलुरु (116). 101 महिलाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें 26 डॉलर अरबपति हैं. सूची में 66 प्रतिशत लोग self-made हैं.

इन सेक्टरों ने दिया बड़ा योगदान

भारत के अमीरों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है. टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों ने अहम योगदान दिया है. अब भारत में 358 डॉलर अरबपति हैं, जो जीडीपी के लगभग आधे हिस्से के बराबर संपत्ति रखते हैं.

कुल मिलाकर, एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 यह दिखाती है कि भारत न केवल पारंपरिक उद्योगों बल्कि स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और बायोटेक में भी तेजी से वैश्विक स्तर पर संपत्ति सृजित कर रहा है. दुनिया के कैनवास पर भारत के अमीरों की संख्या नए भारत की उड़ान गाथा लिख रही है.

