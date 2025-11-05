पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हो रहे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक के मांकी गांव में देर रात एक और बड़ी वारदात हुई, जहां 23 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, चार नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गुरविंदर और उसके दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

घटना के समय गुरविंदर अपने साथी धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ गांव के मेडिकल स्टोर के पास एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे. अचानक आए हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं. मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए गए हैं.

लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. गैंग के हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी स्वीकार की. इससे पहले 31 अक्टूबर को भी लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल की हत्या कर दी गई थी.

रास्ते में ही गुरविंदर ने तोड़ दिया दम

फायरिंग में गुरविंदर और धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लवप्रीत किसी तरह बच निकले. दोनों को पहले समराला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें चंडीगढ़ PGIMR रेफर किया गया. रास्ते में ही गुरविंदर ने दम तोड़ दिया, जबकि धर्मवीर अभी अस्पताल में भर्ती है.

सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे हमलावर

सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को वारदात के बाद भागते देखा गया. पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर एसपी (डी) खन्ना पवनजीत और डीएसपी समराला करमजीत सिंह ग्रेवाल पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरविंदर सिंह एक एक्टिव कबड्डी खिलाड़ी थे और अक्सर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे. यह घटना तेजपाल हत्याकांड के बाद दूसरी बड़ी वारदात है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर गिरफ्तारी की जाएगी. पोस्टमार्टम के लिए शव समराला सिविल अस्पताल भेजा गया है और पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच में जुटी है.

