हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, इलाके में दहशत

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, इलाके में दहशत

लुधियाना के मांकी गांव में कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लारेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है. वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 05 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हो रहे हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लुधियाना जिले के समराला ब्लॉक के मांकी गांव में देर रात एक और बड़ी वारदात हुई, जहां 23 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, चार नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और गुरविंदर और उसके दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.

घटना के समय गुरविंदर अपने साथी धर्मवीर और लवप्रीत सिंह के साथ गांव के मेडिकल स्टोर के पास एक सामुदायिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे. अचानक आए हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं. मौके से कई खाली कारतूस बरामद किए गए हैं.

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, इलाके में दहशत

लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. गैंग के हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी स्वीकार की. इससे पहले 31 अक्टूबर को भी लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल की हत्या कर दी गई थी.

रास्ते में ही गुरविंदर ने तोड़ दिया दम

फायरिंग में गुरविंदर और धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लवप्रीत किसी तरह बच निकले. दोनों को पहले समराला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें चंडीगढ़ PGIMR रेफर किया गया. रास्ते में ही गुरविंदर ने दम तोड़ दिया, जबकि धर्मवीर अभी अस्पताल में भर्ती है.

सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे हमलावर

सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को वारदात के बाद भागते देखा गया. पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मौके पर एसपी (डी) खन्ना पवनजीत और डीएसपी समराला करमजीत सिंह ग्रेवाल पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरविंदर सिंह एक एक्टिव कबड्डी खिलाड़ी थे और अक्सर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे. यह घटना तेजपाल हत्याकांड के बाद दूसरी बड़ी वारदात है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान जल्द कर गिरफ्तारी की जाएगी. पोस्टमार्टम के लिए शव समराला सिविल अस्पताल भेजा गया है और पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें-

दो सगे भाइयों ने मिलकर ईरान को लगा दिया करोड़ों का चूना! फर्जी BARC वैज्ञानिक बनकर कर दिया बड़ा झोल

Published at : 05 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Ludhiana Lawrence Bishnoi Gang MURDER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
Advertisement

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह, बोले- ‘दोनों को जूते से...'
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget