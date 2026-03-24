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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLPG Price Hike: चुनाव के बाद फिर महंगाई? LPG संकट और ईंधन कीमतों को लेकर बढ़ी आशंका, जानें कीर्ति आजाद ने क्या कहा?

LPG Price Hike: चुनाव के बाद फिर महंगाई? LPG संकट और ईंधन कीमतों को लेकर बढ़ी आशंका, जानें कीर्ति आजाद ने क्या कहा?

LPG Price Hike: देश में LPG सिलेंडर की कमी और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है. इस बीच चुनाव के बाद बढ़ोतरी की आशंका पर सियासत तेज हो गई है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 03:03 PM (IST)
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दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. चुनावी माहौल के बीच जहां सरकार महंगाई पर नियंत्रण के दावे करती रही है, वहीं चुनाव खत्म होने के बाद अचानक कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने LPG संकट और ईंधन कीमतों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि चुनावों के बाद बार-बार सामने आती रही है. कीर्ति आजाद ने कहा, “तीन चुनाव हुए हैं, एक 2019 में लोकसभा का, दूसरा 2024 में और उससे पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव हुए थे. उन समयों पर भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिली थीं. जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अचानक दरें लगभग 20–25 प्रतिशत बढ़ा दी गईं. मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कोई समस्या नहीं है, जैसा कि मोदी जी के संदर्भ में कहा जाता है, तो फिर एलपीजी सिलेंडरों के लिए इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं और लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग एक गैस सिलेंडर के लिए करीब 2,500–3,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान कर रहे हैं.”

क्यों है चिंता

यह बयान ऐसे समय आया है जब कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी बड़े संकट या आपूर्ति बाधा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. फिर भी, आम उपभोक्ताओं के बीच यह आशंका गहराती जा रही है कि चुनावी प्रक्रिया के बाद कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और सब्सिडी नीति जैसे कई कारक घरेलू ईंधन कीमतों को प्रभावित करते हैं. लेकिन राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप के कारण यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है. 

इकोनॉमिक एक्सपर्ट् की राय

इकोनॉमिक एक्सपर्ट् के मुताबिक, अगर एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर घरेलू बजट, परिवहन लागत और महंगाई दर पर पड़ेगा. खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है. विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखा जाता है और परिणाम आने के बाद बाजार में झटका दिया जाता है. वहीं सरकार और उसके समर्थक इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं और आपूर्ति-श्रृंखला व वैश्विक बाजार स्थितियों को प्रमुख कारण बताते हैं.

प्रधानमंत्री ने दिया है भरोसा

सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पश्चिम एशिया के हालात के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर इसी मार्ग से मिलते हैं. इस स्थिति को देखते हुए सरकार घरेलू एलपीजी खपत को प्राथमिकता दे रही है और देश में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. ईरान युद्ध के बीच एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर उठी चिंताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 23 मार्च को आश्वस्त किया था कि सरकार देश में ऊर्जा संकट की स्थिति नहीं बनने देगी. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर डाला है, लेकिन भारत ने हालात से निपटने के लिए पहले से तैयारी की है.

प्रधानमंत्री ने लोकसभा क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस आम नागरिकों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना है. उनके अनुसार, देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि आम परिवारों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े. पिछले एक दशक में भारत ने अपने ऊर्जा आयात स्रोतों का विस्तार किया है और अब देश 41 देशों से तेल व गैस आयात करता है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं और भविष्य के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है. इसके साथ ही सरकार वैश्विक साझेदारों के साथ संवाद बनाए रखते हुए समुद्री आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल, एलपीजी संकट की खबरों और कीमतों को लेकर बनी आशंकाओं के बीच उपभोक्ताओं की नजर सरकार की अगली नीति पर टिकी है. सवाल यही है कि क्या चुनावी चक्र के बाद वाकई महंगाई का दबाव बढ़ेगा, या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है. आने वाले दिनों में बाजार के रुझान और सरकारी फैसले ही इस आशंका की सच्चाई तय करेंगे.

ये भी पढ़ें: Parliament Budget Session Live: 'युद्ध से व्यापार के रास्ते प्रभावित, ईरान, इजरायल और अमेरिका के संपर्क में हम', राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 24 Mar 2026 03:03 PM (IST)
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