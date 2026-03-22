घरेलू सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में कमी, कमर्शियल गैस की सप्लाई बढ़ी... सरकार ने दिया अपडेट

पश्चिमी एशिया में युद्ध के चलते खड़े हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार के विभिन्न मंत्रालय ने देश में एलपीजी, तेल और युद्ध के हालातों के चलते बने संकट को लेकर जानकारी दी.

'पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक'

सरकार की ओर से साफ किया गया कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है. रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन को अधिकतम स्तर पर पहुंचा दिया गया है. सरकार की ओर से लोगों को एक बार फिर सलाह गई है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है.

'LPG सप्लाई चिंता का विषय'

यह भी कहा गया है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए एलपीजी की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय है. हालांकि साफ किया गया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है. घबराहट में की गई बुकिंग में कमी आई है. ज्यादातर डिलीवरी डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) के माध्यम से हो रही हैं. एलपीजी वितरकों में किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं है.

कमर्शियल गैस की सप्लाई बढ़ी

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20 फीसदी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है. इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं.

मंत्रालय ने बताया कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं. बाकी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं. पिछले एक हफ्ते में करीब 13,479 मीट्रिक टन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई है. शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है. कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है.