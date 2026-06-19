घरेलू गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर, LNG का पहला टैंकर होर्मुज पार करके पहुंचा भारत

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाघरेलू गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर, ईरान युद्ध के बाद LNG का पहला टैंकर होर्मुज पार करके पहुंचा भारत

घरेलू गैस की किल्लत के बीच राहत भरी खबर, ईरान युद्ध के बाद LNG का पहला टैंकर होर्मुज पार करके पहुंचा भारत

LNG Tanker Reached India: भारत अपनी प्राकृतिक गैस की मांग का करीब आधा हिस्सा एलएनजी के आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें से लगभग 65 फीसदी आपूर्ति कतर जैसे खाड़ी देश से की जाती है

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 19 Jun 2026 10:52 AM (IST)
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एलएनजी का टैंकर दिशा होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने के बाद गुजरात के दाहेज पोर्ट पहुंच गया है. माल्टा के झंडा वाला यह टैंकर 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आया है. एलएनजी लेकर पहुंचा ये टैंकर करीब साढ़े तीन महीने पहले शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद होर्मुज पार करने वाला पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है. 

गुजरात के भरूच बंदरगाह प्राधिकरण ने बताया, 'LNGC दिशा नामक जहाज सुबह दाहेज बंदरगाह पर पहुंचा. यह पेट्रोनेट एलएनजी जेटी पर लंगर डाले खड़ा है.'

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा प्रबंधित और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा चार्टर्ड एलएनजी टैंकर दिशा अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती सीजफायर की घोषणा के बाद स्ट्रेट से गुजरने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है.

ये भी पढ़ें- होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम

सरकार ने LNG टैंकर के बारे में क्या बताया था?

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को कहा था कि पोत दिशा के शुक्रवार को दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, माल्टा का झंडा लगा एलएनजी टैंकर दिशा 15 जून को करीब 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी कार्गो लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा था. उम्मीद है कि यह टैंकर कल सुबह दाहेज बंदरगाह पर पहुंच जाएगा.'

कतर से LNG खरीदता है भारत

भारत अपनी प्राकृतिक गैस की मांग का करीब आधा हिस्सा एलएनजी के आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिसमें से लगभग 65 फीसदी आपूर्ति कतर जैसे खाड़ी देश से की जाती है और ये होर्मुज समुद्री रास्ते के जरिए भेजी जाती है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज को बंद कर दिया. इस सप्ताह की शुरुआत में जब अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ तो तेहरान ने 60 दिनों के लिए जहाजों की आवाजाही को बिना किसी फीस के जाने को मंजूरी दी.

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Iran War LPG Crisis Iran US War Hormuz Crisis
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