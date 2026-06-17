यह पॉलिटिक्स नहीं, यूथ की आवाज का मंच... कोटा में राहुल ने क्यों दिखाया छात्रा का सुसाइड नोट

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा दौरे पर पहुंचे. वहां उन्होंने स्टूडेंट्स से सार्थक चर्चा की. इस दौरान उन्होंने छात्रों ने अपन मन के सवाल और डिप्रेशन से जुड़े मुद्दों पर बच्चों से बात की. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह शाम राजनीति के बारे में नहीं है. आज किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा. यह शाम छात्रों के नाम है. उन्होंने कहा कि वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले. इस यात्रा के दौरान लाखों छात्रों से मुलाकात की. हजारों छात्रों से बातचीत की. अक्सर उनसे पूछता था कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं.

इस दौरान राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा पांच सवाल के जवाब ही मिले. छठा कभी मिला ही नहीं. छात्र कहते थे कि वे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या सशसत्र बलों में जाना चाहते हैं. देश का भविष्य युवा हैं. लेकिन मेरे मन में हमेशा सवाल उठता था कि छात्रों के पास सिर्फ पांच ही विकल्प क्यों हैं? आखिर छठा विकल्प क्यों नहीं है?

क्या करियर में सिर्फ पांच ही ऑप्शन हैं, छात्रों से राहुल ने पूछा सवाल

राहुल ने कहा कि कुछ छात्राओं से भी मिला. उन्होंने भी वही पांच विकल्प बताए. फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वे वास्तव में सिर्फ यही पांच विकल्प चुनना चाहती हैं? तब उन्होंने कहा कि वे लेखिका, वैज्ञानिक, नृत्यांगना और कई अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहती हैं.

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गांधी ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं इन पांच पारंपरिक विकल्पों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं. भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया. मैंने खुद से पूछा कि आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था क्यों कमजोर होती चली गई, जबकि निजी शिक्षा व्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है.

I am very happy and honoured to stand in front of you in Kota.



I want to make it clear: this is not a political meeting. This is about you, about your future. This evening is about you, what you are facing, and the challenges you deal with every single day.



: LoP Shri… pic.twitter.com/lZqQj3DCpH — Congress (@INCIndia) June 17, 2026

गलती अकांक्षा की नहीं...हमारी सिस्टम की थी: राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने अखबार खोला. उसमें लिखा था कि युवा भारत का भविष्य हैं और भारत तभी सफल होगा, जब उसके युवा सफल होंगे. उसी अखबार में मैंने आकांक्षा का पत्र भी पढ़ा. उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली. मैंने उसके पिता से बात की. वे लकवाग्रस्त हैं और बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने कर्ज लिया था. फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया.

गांधी ने कहा कि अपने पत्र में आकांक्षा ने लिखा था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया. यह न तो उसकी गलती थी, न ही उसके माता-पिता की. गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की थी. भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें दबाती है और यह बिल्कुल सही नहीं है. राहुल ने कहा कि वह चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं, जिससे भविष्य में कोई भी छात्र या छात्रा खुद को उस स्थिति में महसूस न करे. जैसा उस युवा छात्रा ने महसूस किया, और किसी के मन में अपनी जान देने का विचार तक न आए. यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है. यह बैठक इस बात पर चर्चा करने के लिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या गलत है और उसे मिलकर कैसे सुधारा जाए.

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