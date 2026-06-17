हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायह पॉलिटिक्स नहीं, यूथ की आवाज का मंच... कोटा में राहुल ने क्यों दिखाया छात्रा का सुसाइड नोट

यह पॉलिटिक्स नहीं, यूथ की आवाज का मंच... कोटा में राहुल ने क्यों दिखाया छात्रा का सुसाइड नोट

राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा पांच सवाल के जवाब ही मिले. छठा कभी मिला ही नहीं. छात्र कहते थे कि वे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या सशसत्र बलों में जाना चाहते हैं. देश का भविष्य युवा हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 17 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा दौरे पर पहुंचे. वहां उन्होंने स्टूडेंट्स से सार्थक चर्चा की. इस दौरान उन्होंने छात्रों ने अपन मन के सवाल और डिप्रेशन से जुड़े मुद्दों पर बच्चों से बात की. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह शाम राजनीति के बारे में नहीं है. आज किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा. यह शाम छात्रों के नाम है. उन्होंने कहा कि वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले. इस यात्रा के दौरान लाखों छात्रों से मुलाकात की. हजारों छात्रों से बातचीत की.  अक्सर उनसे पूछता था कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं.

इस दौरान राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा पांच सवाल के जवाब ही मिले. छठा कभी मिला ही नहीं. छात्र कहते थे कि वे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या सशसत्र बलों में जाना चाहते हैं. देश का भविष्य युवा हैं. लेकिन मेरे मन में हमेशा सवाल उठता था कि छात्रों के पास सिर्फ पांच ही विकल्प क्यों हैं? आखिर छठा विकल्प क्यों नहीं है? 

क्या करियर में सिर्फ पांच ही ऑप्शन हैं, छात्रों से राहुल ने पूछा सवाल

राहुल ने कहा कि कुछ छात्राओं से भी मिला. उन्होंने भी वही पांच विकल्प बताए. फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वे वास्तव में सिर्फ यही पांच विकल्प चुनना चाहती हैं? तब उन्होंने कहा कि वे लेखिका, वैज्ञानिक, नृत्यांगना और कई अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहती हैं.

India Defence Production: जंग के साजो-सामान पर भारत ने खर्च किया 1.78 लाख करोड़ रुपए, 5 साल में डबल, उड़ेंगे PAK के होश

गांधी ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं इन पांच पारंपरिक विकल्पों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं. भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया. मैंने खुद से पूछा कि आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था क्यों कमजोर होती चली गई, जबकि निजी शिक्षा व्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. 

गलती अकांक्षा की नहीं...हमारी सिस्टम की थी: राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने अखबार खोला. उसमें लिखा था कि युवा भारत का भविष्य हैं और भारत तभी सफल होगा, जब उसके युवा सफल होंगे. उसी अखबार में मैंने आकांक्षा का पत्र भी पढ़ा. उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली. मैंने उसके पिता से बात की. वे लकवाग्रस्त हैं और बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने कर्ज लिया था. फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया.

गांधी ने कहा कि अपने पत्र में आकांक्षा ने लिखा था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया. यह न तो उसकी गलती थी, न ही उसके माता-पिता की. गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था की थी. भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्रों को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें दबाती है और यह बिल्कुल सही नहीं है. राहुल ने कहा कि वह चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं, जिससे भविष्य में कोई भी छात्र या छात्रा खुद को उस स्थिति में महसूस न करे. जैसा उस युवा छात्रा ने महसूस किया, और किसी के मन में अपनी जान देने का विचार तक न आए. यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है. यह बैठक इस बात पर चर्चा करने के लिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या गलत है और उसे मिलकर कैसे सुधारा जाए.

उद्धव गुट में टूट के बीच महाराष्ट्र MLC चुनाव कल, 6 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत, 11 पर मुकाबला

 

Published at : 17 Jun 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
KOTA RAHUL GANDHI RAJASTHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यह पॉलिटिक्स नहीं, यूथ की आवाज का मंच... कोटा में राहुल ने क्यों दिखाया छात्रा का सुसाइड नोट
यह पॉलिटिक्स नहीं, यूथ की आवाज का मंच... कोटा में राहुल ने क्यों दिखाया छात्रा का सुसाइड नोट
इंडिया
‘महाराणा प्रताप की जयंती पूरी दुनिया मनाती है, पर...’, राजस्थान के उदयपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान
‘महाराणा प्रताप की जयंती पूरी दुनिया मनाती है, पर...’, उदयपुर में मोहन भागवत का बड़ा बयान
इंडिया
We The Leaders Movement: भाजपा छोड़ अन्नामलाई का बड़ा दांव! 18 लाख समर्थकों के दम पर जुलाई में नई राजनीतिक पार्टी की तैयारी
भाजपा छोड़ अन्नामलाई का बड़ा दांव! 18 लाख समर्थकों के दम पर जुलाई में नई राजनीतिक पार्टी की तैयारी
इंडिया
Delhi Terror Module: ISI हैंडलर के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, पुलिसकर्मियों पर हमले की साजिश में 5 और गिरफ्तार
ISI हैंडलर के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, पुलिसकर्मियों पर हमले की साजिश में 5 और गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, कर दिया अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, जानें किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
विश्व
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget