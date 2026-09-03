बिहार पुलिस की कार्रवाई के शिकार छात्रों से मिले राहुल गांधी, BJP को दी चेतावनी

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान 'कथित पुलिस बर्बरता' के शिकार छात्रों और युवाओं से कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की है. राहुल ने साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए गुरुवार को कहा कि BJP याद रखे - युवाओं की आवाज दबाने वाली हर सत्ता को एक दिन जनता के सामने जवाब देना पड़ता है. वह दिन अब दूर नहीं है. राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' मुहिम के तहत लगातार देशभर के छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं.

गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद गांधी ने कहा कि बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ एग्जाम सिस्टम में धांधली के खिलाफ आवाज उठाकर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली है. पुलिस की लाठियों, एके 47, और पिस्तौल से चली गोली ने कई स्टूडेंट्स को घायल कर दिया.

बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली।



पुलिस की लाठियों, AK-47 और पिस्तौल से चली गोली ने कई छात्रों को घायल कर दिया। सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर… pic.twitter.com/GQFKfEO3gz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2026

राहुल ने आगे कहा, 'सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर एक-47 से गोली मारकर तोड़ दिया गया, साथ ही उनकी जिंदगी का सपना भी. ये युवा सिर्फ निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने अधिकार मांग रहे थे. ऐसी मांग पर लाठियां और गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी?'

राहुल ने जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि इतनी बड़ी बर्बरता की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ छोटे अधिकारियों पर डालकर सरकार बच नहीं सकती. यह कार्रवाई या तो ऊपर के आदेश का नतीजा है या फिर सत्ता की घोर नाकामी. बिहार सरकार कुछ भी कर ले मैं इन युवाओं के साथ खड़ा हूं. इनकी हर संभव मदद करने को तैयार हूं.

परीक्षा गड़बड़ी में सुधार के लिए समिति का गठन

इधर, छात्रों की मांग को देखते हुए, साथ ही आंदोलन समाप्त होने के बाद भी राज्य की बीजेपी सरकार मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है. एग्जाम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की सुधार के लिए पहल करते हुए सामान्य विभाग ने समिति का गठन करने का फैसला लिया है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. समिति परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को सुधार के संबंध में अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी.