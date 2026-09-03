Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार पुलिस की कार्रवाई के शिकार छात्रों से मिले राहुल गांधी, BJP को दी चेतावनी

बिहार पुलिस की कार्रवाई के शिकार छात्रों से मिले राहुल गांधी, BJP को दी चेतावनी

बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस की कार्रवाई केे शिकार छात्रों से कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की. साथ ही बीजेपी सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए निशाना साथा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Sep 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान 'कथित पुलिस बर्बरता' के शिकार छात्रों और युवाओं से कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की है. राहुल ने साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए गुरुवार को कहा कि BJP याद रखे - युवाओं की आवाज दबाने वाली हर सत्ता को एक दिन जनता के सामने जवाब देना पड़ता है. वह दिन अब दूर नहीं है. राहुल गांधी  'छात्रों की गूंज' मुहिम के तहत लगातार देशभर के छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं.

गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद गांधी ने कहा कि बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ एग्जाम सिस्टम में धांधली के खिलाफ आवाज उठाकर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली है. पुलिस की लाठियों, एके 47, और पिस्तौल से चली गोली ने कई स्टूडेंट्स को घायल कर दिया. 

राहुल ने आगे कहा, 'सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर एक-47 से गोली मारकर तोड़ दिया गया, साथ ही उनकी जिंदगी का सपना भी. ये युवा सिर्फ निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने अधिकार मांग रहे थे. ऐसी मांग पर लाठियां और गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी?'

राहुल ने जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि इतनी बड़ी बर्बरता की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ छोटे अधिकारियों पर डालकर सरकार बच नहीं सकती. यह कार्रवाई या तो ऊपर के आदेश का नतीजा है या फिर सत्ता की घोर नाकामी. बिहार सरकार कुछ भी कर ले मैं इन युवाओं के साथ खड़ा हूं. इनकी हर संभव मदद करने को तैयार हूं.

परीक्षा गड़बड़ी में सुधार के लिए समिति का गठन

इधर, छात्रों की मांग को देखते हुए, साथ ही आंदोलन समाप्त होने के बाद भी राज्य की बीजेपी सरकार मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है. एग्जाम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की सुधार के लिए पहल करते हुए सामान्य विभाग ने समिति का गठन करने का फैसला लिया है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. समिति परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को सुधार के संबंध में अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
National News RAHUL GANDHI BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर राघव चड्ढा ने घेरा तो AAP बोली- शिफ्ट होना चाह रहे, ECI ने क्या कहा?
SIR पर राघव चड्ढा ने घेरा तो AAP बोली- शिफ्ट होना चाह रहे, ECI ने क्या कहा?
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, '...तो BJP नेताओं के घरों पर धरना देंगे'
ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, '...तो BJP नेताओं के घरों पर धरना देंगे'
इंडिया
US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'
US ट्रेड डील से पहले भारत ने खींची ‘रेड लाइन’, कहा- '...तभी लगेगी मुहर'
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Trust CEO Controversy: CEO के बहाने Congress का नया राजनीतिक एजेंडा !
Bollywood News: सारा अली खान की ‘उड़ता तीर’ पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, मुकुल देव का आखिरी पर्दा! (03.09.26)
Mannat: Dhairya की गोली का शिकार बनीं Yashika! Mannat पर मंडराया नया खतरा।
NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
यूटिलिटी
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget