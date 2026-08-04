रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में तीखी बहस, राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom समिति अध्यक्ष ने सरकार से विस्तृत जानकारी जुटाने को कहा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए. इस अहम बैठक में सैनिक स्कूलों के संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दरअसल, बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन और निजीकरण को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया, जिस पर भाजपा सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी और दोनों पक्षों की नोकझोंक देखने को मिली.

बैठक में राहुल गांधी ने क्या लगाया आरोप?

सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक में कथित तौर पर सैनिक स्कूलों के निजीकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी संस्थाओं और अन्य निजी संगठनों को दी जा रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है.

राहुल गांधी के आरोप पर भाजपा सांसद ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर बैठक में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक सांसद ने कड़ा विरोध जताया. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप पर उनसे पूछा कि उनके पास विद्या भारती जैसी संस्थाओं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंध होने के क्या तथ्य और सबूत हैं.

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके समर्थन में दस्तावेज भी पेश किए जाने चाहिए और बिना तथ्यों या सबूत के इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए.

आरोप को लेकर क्या बोले समिति के अध्यक्ष?

वहीं, बैठक के दौरान रक्षा मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सभी तथ्यों और जानकारी को सरकार से मंगाई जाएगी, ताकि समिति इस विषय पर विस्तृत समीक्षा कर सके.

सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर समिति की बैठक में कुछ समय तक तीखी बहस हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने सरकार से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की बात कही.

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