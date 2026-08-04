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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में तीखी बहस, राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा

रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में तीखी बहस, राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा

Parliamentary Committee Meeting: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी संस्थाओं और अन्य निजी संगठनों को दी जा रही है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Aug 2026 07:32 PM (IST)
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  • समिति अध्यक्ष ने सरकार से विस्तृत जानकारी जुटाने को कहा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए. इस अहम बैठक में सैनिक स्कूलों के संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दरअसल, बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों के संचालन और निजीकरण को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया, जिस पर भाजपा सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी और दोनों पक्षों की नोकझोंक देखने को मिली.

बैठक में राहुल गांधी ने क्या लगाया आरोप?

सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक में कथित तौर पर सैनिक स्कूलों के निजीकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी संस्थाओं और अन्य निजी संगठनों को दी जा रही है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है. 

राहुल गांधी के आरोप पर भाजपा सांसद ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर बैठक में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक सांसद ने कड़ा विरोध जताया. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप पर उनसे पूछा कि उनके पास विद्या भारती जैसी संस्थाओं के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंध होने के क्या तथ्य और सबूत हैं. 

उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके समर्थन में दस्तावेज भी पेश किए जाने चाहिए और बिना तथ्यों या सबूत के इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए.

आरोप को लेकर क्या बोले समिति के अध्यक्ष?

वहीं, बैठक के दौरान रक्षा मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सभी तथ्यों और जानकारी को सरकार से मंगाई जाएगी, ताकि समिति इस विषय पर विस्तृत समीक्षा कर सके.

सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर समिति की बैठक में कुछ समय तक तीखी बहस हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने सरकार से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की बात कही. 

यह भी पढ़ेंः ‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 04 Aug 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
RSS BJP RAHUL GANDHI MODI GOVERNMENT CONGRESS

Frequently Asked Questions

रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष ने इस विवाद पर क्या कहा?

समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों में निजी संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सभी जानकारी सरकार से मंगाई जाएगी। इससे समिति इस विषय पर विस्तृत समीक्षा कर सकेगी।

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