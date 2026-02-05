लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही पारित हो गया. इसको लेकर गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस के सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया था और कुछ भी हो सकता था. स्पीकर के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह क्या बकवास है. पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिपे हुए हैं.

प्रियंका गांधी ने कहा, 'पीएम स्पीकर के पीछे छिपे हुए हैं. कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि तीन महिलाएं बेंच के सामने खड़ी थीं. यह क्या बकवास है? कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि चर्चा हो.'

ओम बिरला ने क्या कहा था?

इस घटनाक्रम के बारे में स्पीकर ओम बिरला ने कहा, 'सदन में जो हुआ वह एक तरह से काले धब्बे की तरह था. मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के पास पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं. अगर ये घटना हो जाती तो यह बेहद निंदनीय होती.'

लोकसभा स्पीकर ने आगे कहा कि मैंने ही प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और उन्होंने मेरी बात मानी.

एक दिन पहले टला पीएम मोदी का भाषण

दरअसल पीएम मोदी बुधवार (4 फरवरी 2026) को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया. इसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था, 'विपक्ष की कई महिला सांसद सदन की वेल में घुस गईं और प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ीं. हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें बार-बार समझाया कि अपनी जगह पर चली जाएं क्योंकि पीएम मोदी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया.'



