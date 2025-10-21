हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा

7 लग्जरी BMW कार के लिए लोकपाल ने जारी किया टेंडर, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, पढ़िए किसने क्या कहा

लोकपाल की ओर से 16 अक्तूबर 2025 को 7 BMW  एलआई की खरीद के लिए सार्वजनिक टेंडर जारी किया गया था. ऑर्डर देने के 30 दिनों के भीतर इन कारों की डिलीवरी देने की बात कही गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

देश की एंटी करप्शन वॉचडॉग यानी लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपनी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था और बेहतर करने के लिए 7 लग्जरी BMW  कार खरीदने का प्रस्ताव जारी किया है. हर कार की कीमत करीब 60 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. लोकपाल की ओर से 16 अक्तूबर 2025 को 7 BMW  एलआई (लॉन्ग व्हील बेस) की खरीद के लिए सार्वजनिक टेंडर जारी किया गया था.

लोकपाल कार्यालय के ड्राइवरों को ट्रेनिंग देगा BMW  

लोकपाल के नोटिस में बताया गया है कि बोली जमा करने की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी, जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर दोपहर 3 बजे है. बोली की तकनीकी जांच 7 नवंबर से शुरू होगी. ऑर्डर देने के 30 दिनों के भीतर इन कारों की डिलीवरी देनी होगी. डिलीवरी के बाद कंपनी बीएमडब्ल्यू अपने विशेषज्ञों के जरिए लोकपाल कार्यालय के ड्राइवरों और कर्मचारियों को एक हफ्ते का ट्रेनिंग देगी. इस दौरान  इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उसके ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.

'लोकपाल के सदस्य अपनी लग्जरी में मस्त'

लोकपाल ऑफ इंडिया के इस टेंडर को लेकर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद और सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. प्रशांत भूषण ने कहा, "मोदी सरकार ने लोकपाल जैसी संस्था को कई सालों तक खाली रखकर और फिर ऐसे लोगों की इसमें नियुक्ति की है, जिन्होंने इसे धूल में मिला दिया है. इन सदस्यों को भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता. सब अपनी लग्जरी में मस्त हैं. अब वे अपने लिए 70 लाख की बीएमडब्ल्यू कारें खरीद रहे हैं."

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद को केंद्र पर निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी लोकपाल ऑफ इंडिया पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "लोकपाल अपने लिए 5 करोड़ रुपये से की 7 लग्जरी बीएमडब्ल्यू कारें खरीदना चाहता है. यह वही संस्था है जिसे तथाकथित इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार से लड़ना था. इस आंदोलन को आरएसएस का समर्थन प्राप्त था, जिसका मकसद सिर्फ कांग्रेस सरकार को गिराना था."

ये भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज

Published at : 21 Oct 2025 04:32 PM (IST)
Tags :
Lokpal Shama Mohamed PM Modi BMW
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'भारत लोकतंत्र, सिर्फ उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत लोकतंत्र, उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
'भारत लोकतंत्र, सिर्फ उसी के पास चीन को बैलेंस करने की ताकत...', ट्रंप की इंडिया-पाकिस्तान नीति की US एक्सपर्ट ने जमकर की आलोचना
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget