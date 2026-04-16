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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सिर्फ आपका माइक काम नहीं करता', राहुल गांधी के वेणुगोपाल का माइक बंद के शक पर स्पीकर का तंज

'सिर्फ आपका माइक काम नहीं करता', राहुल गांधी के वेणुगोपाल का माइक बंद के शक पर स्पीकर का तंज

संसद में गुरुवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के माइक के काम करने पर संदेह जताया. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी पर तंज कसा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 05:19 PM (IST)
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संसद में गुरुवार (16 अप्रैल) को राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के माइक के काम करने पर संदेह जताया. इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मजाक में जवाब दिया. विशेष सत्र के दौरान वेणुगोपाल ने सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव के पीछे सरकार के इरादे पर सवाल उठाए और पूछा कि इसे 2024 में लागू क्यों नहीं किया गया. 

इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और आपत्ति जताई कि बिना चर्चा के विधेयक की खूबियों पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है. इसी दौरान जब स्पीकर वेणुगोपाल को सदन की कार्यवाही समझाना शुरू कर रहे थे, तभी विपक्ष के किसी सदस्य ने सवाल उठाया कि क्या सांसद का माइक चालू है. एक नेता ने कहा, "माइक ही म्यूट था." 

राहुल गांधी ने क्या कहा
इसके बाद राहुल गांधी ने भी माइक की ओर इशारा करते हुए कहा, "माइक नहीं चल रहा है." इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा, "माइक ऑन है, ऑन है माइक, आपका ही बंद होता है."

राहुल गांधी कई बार लगा चुके हैं आरोप

स्पीकर ओम बिरला की टिप्पणी राहुल गांधी के उन आरोपों की ओर इशारा करती होती है, जिनमें उन्होंने कहा था कि संसद में विपक्षी नेताओं के बोलने के दौरान माइक बंद कर दिए जाते हैं. 2023 में ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया था कि संसद में विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है और उन्होंने यह भी कहा था कि उनका माइक कई बार बंद कर दिया गया था. 2024 में भी एक कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि संसद में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था, जिससे हंगामा हुआ था.

महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में भारी विरोध के बीच पेश किए गए. संसद के विशेष सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समाजवादी सांसद अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल जैसे विपक्षी नेताओं के साथ तीखी बहस हुई.

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Published at : 16 Apr 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
OM BIRLA RAHUL GANDHI KC Venugopal LOK SABHA
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